    Брифинг Марии Захаровой

    Московский омбудсмен госпитализирована после ДТП с Lexus

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    Московский омбудсмен госпитализирована после ДТП с Lexus

    Московский омбудсмен госпитализирована после ДТП с Lexus

    Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева пострадала в результате автоаварии в центре столицы.

    ДТП случилось накануне, 27 июня, вечером на улице Гиляровского. Там столкнулись Audi и Lexus.

    В результате пострадала Потяева, которая находилась в Audi. Уполномоченная по правам человека в Москве госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

    Обстоятельства и причины автоаварии сейчас выясняются.

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