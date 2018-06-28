Специалисты выясняют, кто автор найденных у берегов Крыма картин XIX века

Айвазовский или нет? Кто автор картин, найденных на дне Чёрного моря, так и останется тайной — по крайней мере, до осени. Только тогда будет возможна операция по подъему артефактов.
Водолазы обнаружили картины, когда обследовали затонувший пароход «Генерал Коцебу». В трюме лежат около 10 полотен, покрытых слоем ила, который мог их сохранить, выступив в качестве консерванта.
Пароход, затонувший в конце XIX века, нашли еще десять лет назад, но дайверам не сразу удалось попасть внутрь: судно обросло водорослями и заполнилось морскими обитателями. На судне сохранились роскошные интерьеры с подсвечниками, керамической плиткой и даже изысканной посудой, но столешницы и двери были сломаны: очевидно, кто-то уже был на затонувшем пароходе. Впрочем, в самый конец судна он так и не добрался, а там оказалась настоящая сокровищница: целая галерея картин.
Известно, что на этом судне плавал художник Иван Айвазовский. Он имел привычку оставлять часть своих полотен, написанных в плаваниях, на судах. Пока не ясно, кто написал эти картины, но современные художники уже готовы взяться за их реставрацию. Водолазы пока не поднимают картины, чтобы не повредить их. На экспертизу переданы лишь несколько обрывков полотен. Теперь специалисты должны ответить на самый интригующий вопрос: чьи же это работы?
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
Пароход, затонувший в конце XIX века, нашли еще десять лет назад, но дайверам не сразу удалось попасть внутрь: судно обросло водорослями и заполнилось морскими обитателями. На судне сохранились роскошные интерьеры с подсвечниками, керамической плиткой и даже изысканной посудой, но столешницы и двери были сломаны: очевидно, кто-то уже был на затонувшем пароходе. Впрочем, в самый конец судна он так и не добрался, а там оказалась настоящая сокровищница: целая галерея картин.
Известно, что на этом судне плавал художник Иван Айвазовский. Он имел привычку оставлять часть своих полотен, написанных в плаваниях, на судах. Пока не ясно, кто написал эти картины, но современные художники уже готовы взяться за их реставрацию. Водолазы пока не поднимают картины, чтобы не повредить их. На экспертизу переданы лишь несколько обрывков полотен. Теперь специалисты должны ответить на самый интригующий вопрос: чьи же это работы?
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
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