    Брифинг Марии Захаровой
    Под Пермью приставы прикрыли торговлю надгробиями вдоль дороги. Пермский край, похоронный бизнес, судебные приставы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Пермью приставы прикрыли торговлю надгробиями вдоль дороги

    Под Пермью приставы прикрыли торговлю надгробиями вдоль дороги

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    Под Пермью приставы прикрыли торговлю надгробиями вдоль дороги

    Под Пермью приставы прикрыли торговлю надгробиями вдоль дороги

    Под Пермью приставы прикрыли торговлю надгробиями вдоль дороги

      Судебные приставы поставили крест на незаконном бизнесе нескольких пермских предпринимателей. Коммерсанты развернули похоронный бизнес и выставляют памятники, плиты, венки на обочине дороги, так что сотни метров шоссе стали напоминать кладбище.

      Видом на этот импровизированный погост естественно не довольны местные жители. К тому же, по закону, на этом месте должны заниматься земледелием. Но со временем здесь начал разрастаться похоронный бизнес. Сначала коммерсанты выкупили пару ближайших к погосту домов, а затем и весь квартал превратился в своеобразную промышленную зону. Репутация у района, разумеется, соответствующая.

      Нина Иванова, местная жительница: «У меня сын продает дом, он не может продать дом из-за того, что там памятники, просто кладбище».

      Люди пожаловались в администрацию. И недавно чиновники подали сразу несколько исков. Разбирательства длились долго, но в итоге суд встал на сторону жителей.

      Однако коммерсанты съезжать добровольно не торопились, потому судебным приставам пришлось опечатать их офисы. Только вот проблема в том, говорят местные жители, что на месте одних закрытых торговых павильонов, скорее всего, появятся другие. Поэтому здесь, полагают они, нужны более радикальные меры. Например, снести все здания. Чего они и намерены добиться в суде уже в ближайшее время, сообщает корреспондент НТВ Мария Семенова.

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