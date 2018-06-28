Под Пермью приставы прикрыли торговлю надгробиями вдоль дороги

Судебные приставы поставили крест на незаконном бизнесе нескольких пермских предпринимателей. Коммерсанты развернули похоронный бизнес и выставляют памятники, плиты, венки на обочине дороги, так что сотни метров шоссе стали напоминать кладбище.

Видом на этот импровизированный погост естественно не довольны местные жители. К тому же, по закону, на этом месте должны заниматься земледелием. Но со временем здесь начал разрастаться похоронный бизнес. Сначала коммерсанты выкупили пару ближайших к погосту домов, а затем и весь квартал превратился в своеобразную промышленную зону. Репутация у района, разумеется, соответствующая.



Нина Иванова, местная жительница: «У меня сын продает дом, он не может продать дом из-за того, что там памятники, просто кладбище».



Люди пожаловались в администрацию. И недавно чиновники подали сразу несколько исков. Разбирательства длились долго, но в итоге суд встал на сторону жителей.



Однако коммерсанты съезжать добровольно не торопились, потому судебным приставам пришлось опечатать их офисы. Только вот проблема в том, говорят местные жители, что на месте одних закрытых торговых павильонов, скорее всего, появятся другие. Поэтому здесь, полагают они, нужны более радикальные меры. Например, снести все здания. Чего они и намерены добиться в суде уже в ближайшее время, сообщает корреспондент НТВ Мария Семенова.