    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой

    Путин объявил о выводе более тысячи военных из Сирии

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    Путин объявил о выводе более тысячи военных из Сирии

    Путин объявил о выводе более тысячи военных из Сирии

    Владимир Путин рассказал о выводе российских войск из Сирии.

    По словам главы государства, за последние дни Сирию покинули 1140 военных, а также 13 самолетов и 14 вертолетов.

    При этом, выступая на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле, президент подчеркнул, что во время операции в Сирии российская армия показала «свой возросший потенциал, слаженность частей и соединений». Теперь этот опыт будет использован в России, передает «Интерфакс».

    Владимир Путин, президент РФ: «Все они — люди, прошедшие опыт и испытания боевыми действиями, и вам, вашим сослуживцам вместе с ними предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории РФ, для отработки самых сложных, нестандартных задач в ходе внезапных проверок, стратегических и тактических учений».

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    Напомним, 11 декабря прошлого года Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на базе Хмеймим, поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии, подчеркнув, что российские военные вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. При этом российский лидер отметил, что «если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

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