Британская модель рассказала о своем похищении и попытке продажи в секс-рабство

Британская модель Хлоя Айлинг шокировала своих поклонников, выпустив мемуары о своем похищении. Женщина в прошлом году была похищена и шесть дней провела в плену у польского фермера, который намеревался продать ее в рабство.
На написании воспоминаний настоял психолог Айлинг. Для модели было необходимо вспомнить все, чтобы выйти из депрессии. Больше года затворница избегала публичности, проходила курс лечения у психотерапевта, а теперь решилась рассказать обо всем. «Шесть дней в аду» — так она назвала собрание дневников, где в подробностях описала все ужасы своего пребывания в плену.
Со своим похитителем Айлинг познакомилась в Милане, куда приехала на модный показ. Лукаш Херба представился модным агентом. Он обещал тогда еще 19-летней начинающей манекенщице головокружительную карьеру. Он обманом заманил ее в фотостудию, накачал наркотиками и увез к себе домой.
Хлоя Айлинг, модель: «Я шла в студию, ничего не подозревала. Когда зашла, мужская рука крепко меня схватила за шею, мне приставили ко рту тряпку и вкололи какое-то вещество, я сразу же отключилась. Очнулась в сумке в багажнике машины. Я пыталась высунуть руку и кричать. Когда машина остановилась, ко мне подошли двое парней в черных масках и молча засунули мои руки обратно в сумку, а потом надели наручники».
О пропаже заявил знакомый девушки, когда она в назначенный день не прилетела в Лондон, где у нее осталась двухлетняя дочь. Похититель устроил для пленницы под своим домом настоящий бункер со спальней, маленькой кухней, туалетом.
Хлоя Айлинг: «Он мог долго не кормить меня и не давал воды. И постоянно повторял, что, если я попытаюсь убежать, он меня убьет, и моя маленькая дочь останется сиротой. Все эти дни я молилась, чтобы кто-то избавил меня от этого кошмара и освободил».
Уже на второй день после похищения Лукаш Херба сам вышел на агента модели и потребовал выкуп в 300 тысяч долларов. В противном случае он пригрозил переправить Хлои на Ближний Восток, где ей была уготовлена еще более печальная участь: сексуальное рабство. Выяснилось, что Херба работал на организацию «Черная смерть», которая занимается похищением и продажей женщин. Преступник утверждал, что за пять лет ему удалось заработать 15 миллионов евро на торговле людьми. Этот факт суд тоже учел при вынесении приговора. Херба получил почти 17 лет тюрьмы.
Хлоя Айлинг после курса психотерапии нашла в себе силы вернуться на подиум.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
Со своим похитителем Айлинг познакомилась в Милане, куда приехала на модный показ. Лукаш Херба представился модным агентом. Он обещал тогда еще 19-летней начинающей манекенщице головокружительную карьеру. Он обманом заманил ее в фотостудию, накачал наркотиками и увез к себе домой.
Хлоя Айлинг, модель: «Я шла в студию, ничего не подозревала. Когда зашла, мужская рука крепко меня схватила за шею, мне приставили ко рту тряпку и вкололи какое-то вещество, я сразу же отключилась. Очнулась в сумке в багажнике машины. Я пыталась высунуть руку и кричать. Когда машина остановилась, ко мне подошли двое парней в черных масках и молча засунули мои руки обратно в сумку, а потом надели наручники».
О пропаже заявил знакомый девушки, когда она в назначенный день не прилетела в Лондон, где у нее осталась двухлетняя дочь. Похититель устроил для пленницы под своим домом настоящий бункер со спальней, маленькой кухней, туалетом.
Хлоя Айлинг: «Он мог долго не кормить меня и не давал воды. И постоянно повторял, что, если я попытаюсь убежать, он меня убьет, и моя маленькая дочь останется сиротой. Все эти дни я молилась, чтобы кто-то избавил меня от этого кошмара и освободил».
Уже на второй день после похищения Лукаш Херба сам вышел на агента модели и потребовал выкуп в 300 тысяч долларов. В противном случае он пригрозил переправить Хлои на Ближний Восток, где ей была уготовлена еще более печальная участь: сексуальное рабство. Выяснилось, что Херба работал на организацию «Черная смерть», которая занимается похищением и продажей женщин. Преступник утверждал, что за пять лет ему удалось заработать 15 миллионов евро на торговле людьми. Этот факт суд тоже учел при вынесении приговора. Херба получил почти 17 лет тюрьмы.
Хлоя Айлинг после курса психотерапии нашла в себе силы вернуться на подиум.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
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