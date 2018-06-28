Суд вынес приговор нижегородским полицейским, допустившим убийство семьи из 8 человек

Нижегородский суд вынес приговор тем самым полицейским, которые, возможно, могли предотвратить страшную трагедию, которая потрясла всю страну в июле 2015 года. Это так называемое дело Белова — мужчины, который убил шестерых детей, жену и мать. Белов уже отбывает свой пожизненный срок.
Почти три года, пока шло следствие, бывшие участковые Владимир Филимонов и Дмитрий Обливин хранили молчание. На финальном заседании суда они также не проронили ни слова, хотя вопросов к ним накопилось не мало. Главный из них — почему стражи порядка, зная, что Олег Белов издевался над своей супругой и детьми, так ничего и не предприняли и не предотвратили жестокое убийство.
В том, что Обливин и Филимонов знали о проблемах в семье Беловых, сомнений нет. Сыщикам удалось установить, что в течение только одного года Юлия Белова обращалась с заявлениями на мужа 6 раз, но безрезультатно. Полицейские даже не провели профилактическую беседу с главой семейства. Беловых формально внесли в какие-то списки, на том стражи порядка и успокоились.
За месяц до трагедии Юлия Белова просила лишить ее мужа родительских прав. Но на заседание она уже не явилась. Более того, о том что Белов не в себе, знали даже соседи. В тот роковой день они слышали крики и мольбы о помощи, но не стали вмешиваться. Неладное заподозрила теща Белова Валентина Зайцева. Несколько дней она не могла дозвониться до дочери и в очередной раз обратилась за помощью к полицейским. В квартире стражи порядка обнаружили тела Юлии и шестерых детей.
Сам Белов скрылся. Все силы тогда были брошены на его поимку. И только после задержания Белова стало известно о халатности участковых Филимонова и Обливина. Валентина Зайцева уверена, что полицейские могли предотвратить трагедию и спасти ее дочь и внуков.
Как только скандал разгорелся, участковый Владимир Филимонов поспешил уйти со службы, а вот его коллега, видимо, решил дождаться окончания судебного разбирательства. Дмитрия Обливина приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Аналогичное наказание получил и его напарник. Согласно решению суда, они больше никогда не смогут работать в полиции.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
В том, что Обливин и Филимонов знали о проблемах в семье Беловых, сомнений нет. Сыщикам удалось установить, что в течение только одного года Юлия Белова обращалась с заявлениями на мужа 6 раз, но безрезультатно. Полицейские даже не провели профилактическую беседу с главой семейства. Беловых формально внесли в какие-то списки, на том стражи порядка и успокоились.
За месяц до трагедии Юлия Белова просила лишить ее мужа родительских прав. Но на заседание она уже не явилась. Более того, о том что Белов не в себе, знали даже соседи. В тот роковой день они слышали крики и мольбы о помощи, но не стали вмешиваться. Неладное заподозрила теща Белова Валентина Зайцева. Несколько дней она не могла дозвониться до дочери и в очередной раз обратилась за помощью к полицейским. В квартире стражи порядка обнаружили тела Юлии и шестерых детей.
Сам Белов скрылся. Все силы тогда были брошены на его поимку. И только после задержания Белова стало известно о халатности участковых Филимонова и Обливина. Валентина Зайцева уверена, что полицейские могли предотвратить трагедию и спасти ее дочь и внуков.
Как только скандал разгорелся, участковый Владимир Филимонов поспешил уйти со службы, а вот его коллега, видимо, решил дождаться окончания судебного разбирательства. Дмитрия Обливина приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Аналогичное наказание получил и его напарник. Согласно решению суда, они больше никогда не смогут работать в полиции.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
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