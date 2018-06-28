Путин: доля современных вооружений в российских войсках приближается к 60%

Президент России Владимир Путин рассказал, что доля современных вооружений в российских войсках приближается к 60%, а набранные темпы позволят выйти на запланированные показатели в 70% в 2021 году.
Об этом президент РФ заявил на приеме в Кремле в честь лучших выпускников военных вузов. Глава государства также сообщил, когда на вооружение поступят ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат». По словам российского лидера, ракетный комплекс «Авангард» поступит в войска в ближайшее время, а комплекс «Сармат» — уже через год.
Президент подчеркнул, что это лишь часть современных вооружений, которые «позволят в разы, кратно увеличить потенциал Российской армии».
Владимир Путин: «В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности „Авангард“, и через год — „Сармат“. И это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал российской армии».
Он также отметил, что Россия, благодаря колоссальному труду научных, конструкторских коллективов и промышленных предприятий, достигла решительного прорыва в сфере новых вооружений. В настоящий момент целый ряд отечественных вооружений «на годы, а может быть, и на десятилетия» опережает зарубежные аналоги. К таким вооружениям, в частности, относится новейший авиационный комплекс «Кинжал», который стоит на опытном дежурстве в Южном военном округе, передает ТАСС.
Напомним, о стратегически важных разработках оружия, не имеющего аналогов в мире, Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию, а в конце марта в Сети появилось видео с демонстрацией российского супероружия — гиперзвуковых ракетах «Кинжал», межконтинентальной ракете «Сармат», способной нести более 20 боевых блоков, системе «Авангард», чьи крылатые блоки способны маневрировать на пути к цели, крылатой ракете «Буревестник» с ядерной силовой установкой, а также беспилотном подводном аппарате «Посейдон» и лазерном комплексе «Пересвет».
Во время прямой линии Путин подчеркивал, что ни у одной страны в ближайшие годы не будет оружия, аналогичного гиперзвуковому комплексу «Авангард».
Президент подчеркнул, что это лишь часть современных вооружений, которые «позволят в разы, кратно увеличить потенциал Российской армии».
Владимир Путин: «В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности „Авангард“, и через год — „Сармат“. И это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал российской армии».
Он также отметил, что Россия, благодаря колоссальному труду научных, конструкторских коллективов и промышленных предприятий, достигла решительного прорыва в сфере новых вооружений. В настоящий момент целый ряд отечественных вооружений «на годы, а может быть, и на десятилетия» опережает зарубежные аналоги. К таким вооружениям, в частности, относится новейший авиационный комплекс «Кинжал», который стоит на опытном дежурстве в Южном военном округе, передает ТАСС.
Напомним, о стратегически важных разработках оружия, не имеющего аналогов в мире, Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию, а в конце марта в Сети появилось видео с демонстрацией российского супероружия — гиперзвуковых ракетах «Кинжал», межконтинентальной ракете «Сармат», способной нести более 20 боевых блоков, системе «Авангард», чьи крылатые блоки способны маневрировать на пути к цели, крылатой ракете «Буревестник» с ядерной силовой установкой, а также беспилотном подводном аппарате «Посейдон» и лазерном комплексе «Пересвет».
Во время прямой линии Путин подчеркивал, что ни у одной страны в ближайшие годы не будет оружия, аналогичного гиперзвуковому комплексу «Авангард».
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