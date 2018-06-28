    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой

    Немецкие СМИ назвали катастрофой вылет Германии с ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    Немецкие СМИ назвали катастрофой вылет Германии с <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Немецкие СМИ назвали катастрофой вылет Германии с ЧМ-2018

    Немецкие СМИ назвали катастрофой вылет Германии с <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

    • Германские футболисты сегодня извинились перед болельщиками за разгромное поражение в матче с Южной Кореей.

    На официальной странице немецкой команды в Twitter спортсмены написали, что сами не ожидали от себя такой игры, и признали, что выступили совсем не как действующие чемпионы мира. Отдельно немцы поблагодарили Россию за гостеприимство во время турнира.




    Решающий матч с Южной Кореей немецкие фанаты смотрели со слезами на глазах. Азиатская команда, которую считали аутсайдером группового этапа, забила 2 гола в ворота Германии. Для немецких болельщиков вчерашний день стал по-настоящему черным.

    Болельщик сборной Германии: «Они не использовали свои шансы. Мы видели, было столько возможностей, но ничего не получилось, к сожалению».

    Болельщица сборной Германии: «Команда не сражалась на поле даже после первого гола. Плохой матч!»

    Вторит болельщикам и немецкая пресса. Ведущие издания называют этот матч самой большой катастрофой в истории германского футбола. Газеты выходят с заголовками «Прощай, ЧМ».

    Активно обсуждается возможная отставка главного наставника сборной, легендарного Йоахима Лёва, с которым 4 года назад команда завоевала титул чемпиона мира. Сам он пока никак не комментирует свои планы и говорит, что ему нужно несколько дней, чтобы оправиться от шока.

    Боль. Немцы впервые в истории вылетели с чемпионата, не дойдя до 1/8 финала.

    Опубликовано НТВ Cреда, 27 июня 2018 г.

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