Немецкие СМИ назвали катастрофой вылет Германии с ЧМ-2018

Германские футболисты сегодня извинились перед болельщиками за разгромное поражение в матче с Южной Кореей.
На официальной странице немецкой команды в Twitter спортсмены написали, что сами не ожидали от себя такой игры, и признали, что выступили совсем не как действующие чемпионы мира. Отдельно немцы поблагодарили Россию за гостеприимство во время турнира.
Решающий матч с Южной Кореей немецкие фанаты смотрели со слезами на глазах. Азиатская команда, которую считали аутсайдером группового этапа, забила 2 гола в ворота Германии. Для немецких болельщиков вчерашний день стал по-настоящему черным.
Болельщик сборной Германии: «Они не использовали свои шансы. Мы видели, было столько возможностей, но ничего не получилось, к сожалению».
Болельщица сборной Германии: «Команда не сражалась на поле даже после первого гола. Плохой матч!»
Вторит болельщикам и немецкая пресса. Ведущие издания называют этот матч самой большой катастрофой в истории германского футбола. Газеты выходят с заголовками «Прощай, ЧМ».
Активно обсуждается возможная отставка главного наставника сборной, легендарного Йоахима Лёва, с которым 4 года назад команда завоевала титул чемпиона мира. Сам он пока никак не комментирует свои планы и говорит, что ему нужно несколько дней, чтобы оправиться от шока.
Dear fans, we feel just as disappointed as you. The World Cup only comes around every four years and we expected so much more from us. We’re sorry for not playing like world champions, and as painful as it is, we deserve to be out…— Germany (@DFB_Team_EN) 28 июня 2018 г.
Решающий матч с Южной Кореей немецкие фанаты смотрели со слезами на глазах. Азиатская команда, которую считали аутсайдером группового этапа, забила 2 гола в ворота Германии. Для немецких болельщиков вчерашний день стал по-настоящему черным.
Болельщик сборной Германии: «Они не использовали свои шансы. Мы видели, было столько возможностей, но ничего не получилось, к сожалению».
Болельщица сборной Германии: «Команда не сражалась на поле даже после первого гола. Плохой матч!»
Вторит болельщикам и немецкая пресса. Ведущие издания называют этот матч самой большой катастрофой в истории германского футбола. Газеты выходят с заголовками «Прощай, ЧМ».
Активно обсуждается возможная отставка главного наставника сборной, легендарного Йоахима Лёва, с которым 4 года назад команда завоевала титул чемпиона мира. Сам он пока никак не комментирует свои планы и говорит, что ему нужно несколько дней, чтобы оправиться от шока.
Боль. Немцы впервые в истории вылетели с чемпионата, не дойдя до 1/8 финала.Опубликовано НТВ Cреда, 27 июня 2018 г.
Комментарии