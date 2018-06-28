Меркель призывает Запад к диалогу с Москвой и укреплению обороноспособности

В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюза. Его участники обсудят потенциальную опасность, которую представляет президент США Дональд Трамп для единства Европы. Речь пойдет о новых американских пошлинах, которые уже привели к настоящей торговой войне между США и Европой. Ожидается, что члены Евросоюза также подтвердят свою готовность противодействовать России, даже если эту инициативу не поддержит Вашингтон.

Ангела Меркель сегодня заявила, что полностью отказываться от взаимодействия с Москвой нельзя.



Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы должны развивать наши военные способности, но одновременно сохраняются в силе наши предложения о диалоге по отношению к России».



В неофициальной повестке дня саммита ЕС значится вопрос об очередном продлении антироссийских санкций еще на полгода.