В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за угрозы пожаров

Гидрометцентр объявил на пятницу, 29 июня, в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности.
Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, «желтый» уровень опасности объявлен в Москве и регионе из-за высокой вероятности пожаров.
Синоптики ожидают, что пятница, 29 июня, станет в Москве самым жарким днем недели и завершит период солнечной и сухой погоды. Днем в столице ожидается до 28–30 градусов тепла, по области 25–30. Ветер — южный, 4–9 м/с. Ночью столбики термометра в столице опустятся до 14–16 градусов, в Подмосковье — до 12–17 градусов.
Синоптики ожидают, что пятница, 29 июня, станет в Москве самым жарким днем недели и завершит период солнечной и сухой погоды. Днем в столице ожидается до 28–30 градусов тепла, по области 25–30. Ветер — южный, 4–9 м/с. Ночью столбики термометра в столице опустятся до 14–16 градусов, в Подмосковье — до 12–17 градусов.
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