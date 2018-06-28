    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой

    В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за угрозы пожаров

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    В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за угрозы пожаров

    В Москве объявлен «желтый» уровень опасности <nobr>из-за</nobr> угрозы пожаров

    Гидрометцентр объявил на пятницу, 29 июня, в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности.

    Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, «желтый» уровень опасности объявлен в Москве и регионе из-за высокой вероятности пожаров.

    Синоптики ожидают, что пятница, 29 июня, станет в Москве самым жарким днем недели и завершит период солнечной и сухой погоды. Днем в столице ожидается до 28–30 градусов тепла, по области 25–30. Ветер — южный, 4–9 м/с. Ночью столбики термометра в столице опустятся до 14–16 градусов, в Подмосковье — до 12–17 градусов.

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