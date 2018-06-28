Москалькова рассказала о своем посещении осужденного Сенцова

Уполномоченная по правам человека в РФ посетила в колонии в ЯНАО Олега Сенцова.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм и объявившего в колонии голодовку. Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, сообщила Москалькова ТАСС после встречи с заключенным.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ: «Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма».
Олег Сенцов, осужденный на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, больше месяца назад объявил голодовку. Москалькова ранее заявила, что направила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья, датированную 20 июня. До этого российский омбудсмен сообщала, что, по данным ее регионального коллеги, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.
Предоставленные данные о здоровье Сенцова украинский омбудсмен Денисова поставила под сомнение и со ссылкой на адвоката написала в Facebook, что Сенцов согласился на капельницу только в случае критического состояния и не получает сейчас питательных веществ. После этого Москалькова пообещала съездить к Сенцову и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ: «Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма».
Олег Сенцов, осужденный на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, больше месяца назад объявил голодовку. Москалькова ранее заявила, что направила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья, датированную 20 июня. До этого российский омбудсмен сообщала, что, по данным ее регионального коллеги, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.
Предоставленные данные о здоровье Сенцова украинский омбудсмен Денисова поставила под сомнение и со ссылкой на адвоката написала в Facebook, что Сенцов согласился на капельницу только в случае критического состояния и не получает сейчас питательных веществ. После этого Москалькова пообещала съездить к Сенцову и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья.
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