    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой
    Росрыболовство хочет накормить россиян недорогой форелью и стерлядью. магазины, продукты, рыба и рыбоводство, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРосрыболовство хочет накормить россиян недорогой форелью и стерлядью

    Росрыболовство хочет накормить россиян недорогой форелью и стерлядью

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    Росрыболовство хочет накормить россиян недорогой форелью и стерлядью

    Росрыболовство хочет накормить россиян недорогой форелью и стерлядью

      В России появится сеть магазинов недорогой рыбы. Инициатива принадлежит Росрыболовству, которое решило предложить гражданам форель, стерлядь и белугу по доступным ценам.

      Первую торговую точку планируют открыть в Мурманске к осени, затем появятся еще два магазина — во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Как объяснили в ведомстве, это позволит повысить доступность продукции среди населения и стабилизировать цены на рынке. Сообщается, что рыба в этих магазинах будут стоить в среднем на 20% ниже, чем в рознице.

      На дорогую рыбу в России в конце прошлого года президенту пожаловался один из участников рынка, отметив, что треска в нашей стране стоит в 3 раза дороже курицы. В 2009 году Росрыболовство уже попыталась создать бюджетные магазины с названием «Океан», но тогда попытка не удалась.

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