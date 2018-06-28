Росрыболовство хочет накормить россиян недорогой форелью и стерлядью

В России появится сеть магазинов недорогой рыбы. Инициатива принадлежит Росрыболовству, которое решило предложить гражданам форель, стерлядь и белугу по доступным ценам.

Первую торговую точку планируют открыть в Мурманске к осени, затем появятся еще два магазина — во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Как объяснили в ведомстве, это позволит повысить доступность продукции среди населения и стабилизировать цены на рынке. Сообщается, что рыба в этих магазинах будут стоить в среднем на 20% ниже, чем в рознице.



На дорогую рыбу в России в конце прошлого года президенту пожаловался один из участников рынка, отметив, что треска в нашей стране стоит в 3 раза дороже курицы. В 2009 году Росрыболовство уже попыталась создать бюджетные магазины с названием «Океан», но тогда попытка не удалась.