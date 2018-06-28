    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой

    Путин посетил парк футбола на Красной площади

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    Путин посетил парк футбола на Красной площади

    Путин посетил парк футбола на Красной площади

    Президент России Владимир Путин в сопровождении главы ФИФА Джанни Инфантино прибыл в парк футбола на Красной площади.

    Парк футбола на главной площади страны открылся в рамках ЧМ-2018. Сегодня глава государства осмотрит павильон, где выставлен кубок чемпионата — главный трофей футбольного первенства.

    Также Владимир Путин пообщается с игроками детского клуба «Тотем» и нанесет символический удар по мячу на импровизированном футбольном поле, которое расположено в парке в непосредственной близости от ГУМа.

    смотретьПарк футбола ЧМ-2018 открылся у стен Кремля
    Парк футбола ЧМ-2018 открылся у стен Кремля
    В парке футбола проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола и проводятся игры на открытом воздухе, для болельщиков устраиваются мультимедийные викторины и работают футбольные аттракционы.

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