    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой

    «Адмирал Кузнецов» вернется в строй в 2021 году

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    «Адмирал Кузнецов» вернется в строй в 2021 году

    «Адмирал Кузнецов» вернется в строй в 2021 году

    «Адмирал Кузнецов» вернется в строй в 2021 году
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • В Объединенной судостроительной корпорации рассказали, когда тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в строй после ремонта.

    По словам руководителя корпорации Алексея Рахманова ремонт единственного российского авианосца должен завершиться в конце 2020 года.

    А в первом полугодии 2021-го «Адмирал Кузнецов» пройдет ходовые испытания и будет передан заказчику, сообщает «Интерфакс».

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    Ранее стало известно, что Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация подписали госконтракт на ремонт «Адмирала Кузнецова», принимавшего участие в сирийской операции. По данным СМИ, стоимость сделки составила почти 40 млрд рублей.

    Ожидается, что во время ремонта будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс корабля. Кроме того, авианесущий крейсер получит новые средства связи и навигации, а также будет вооружен новейшими ракетными установками.

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