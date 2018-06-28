«Адмирал Кузнецов» вернется в строй в 2021 году

В Объединенной судостроительной корпорации рассказали, когда тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в строй после ремонта.
По словам руководителя корпорации Алексея Рахманова ремонт единственного российского авианосца должен завершиться в конце 2020 года.
А в первом полугодии 2021-го «Адмирал Кузнецов» пройдет ходовые испытания и будет передан заказчику, сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация подписали госконтракт на ремонт «Адмирала Кузнецова», принимавшего участие в сирийской операции. По данным СМИ, стоимость сделки составила почти 40 млрд рублей.
Ожидается, что во время ремонта будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс корабля. Кроме того, авианесущий крейсер получит новые средства связи и навигации, а также будет вооружен новейшими ракетными установками.
А в первом полугодии 2021-го «Адмирал Кузнецов» пройдет ходовые испытания и будет передан заказчику, сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация подписали госконтракт на ремонт «Адмирала Кузнецова», принимавшего участие в сирийской операции. По данным СМИ, стоимость сделки составила почти 40 млрд рублей.
Ожидается, что во время ремонта будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс корабля. Кроме того, авианесущий крейсер получит новые средства связи и навигации, а также будет вооружен новейшими ракетными установками.
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