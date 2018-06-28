На Ставрополье восьмилетняя девочка утонула в бассейне

Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетней девочки в бассейне развлекательного комплекса в Ставропольском крае.
Трагедия случилась 26 июня, когда женщина с восьмилетней дочерью отдыхали в бассейне развлекательного комплекса. Девочка плавала в бассейне и в какой-то момент начала тонуть. На помощь бросились очевидцы, но спасти ребенка не смогли.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Против руководства развлекательного комплекса возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального СК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Против руководства развлекательного комплекса возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального СК.
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