В Новогорск на тренировку российской футбольной сборной приехал Гус Хиддинк

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк посетил тренировку команды в подмосковном Новогорске, где спортсмены готовятся к матчу 1/8 финала
ЧМ-2018 с командой Испании. Встреча пройдет 1 июля на столичном стадионе «Лужники».
Голландец Хиддинк произнес приветственную речь, которую игрокам переводил нынешний наставник национальной команды Станислав Черчесов, передает РИА Новости. После выступления Хиддинк обнял защитника Сергея Игнашевича, который в 2008 году в составе сборной под его руководством выиграл бронзу чемпионата Европы. В полуфинале Евро-2008 команда России уступила испанцам со счетом 0:3.
Накануне приезда Хиддинга в Новогорск Игнашевич назвал самым запоминающимся матчем с командой Испании полуфинальную встречу чемпионата Европы 2008 года. По словам футболиста, сейчас он не испытывает ностальгии и сосредоточен на предстоящей игре.
Накануне приезда Хиддинга в Новогорск Игнашевич назвал самым запоминающимся матчем с командой Испании полуфинальную встречу чемпионата Европы 2008 года. По словам футболиста, сейчас он не испытывает ностальгии и сосредоточен на предстоящей игре.
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