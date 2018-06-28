    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой

    В Новогорск на тренировку российской футбольной сборной приехал Гус Хиддинк

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    В Новогорск на тренировку российской футбольной сборной приехал Гус Хиддинк

    В Новогорск на тренировку российской футбольной сборной приехал Гус Хиддинк

    Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк посетил тренировку команды в подмосковном Новогорске, где спортсмены готовятся к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Испании. Встреча пройдет 1 июля на столичном стадионе «Лужники».

    Голландец Хиддинк произнес приветственную речь, которую игрокам переводил нынешний наставник национальной команды Станислав Черчесов, передает РИА Новости. После выступления Хиддинк обнял защитника Сергея Игнашевича, который в 2008 году в составе сборной под его руководством выиграл бронзу чемпионата Европы. В полуфинале Евро-2008 команда России уступила испанцам со счетом 0:3.

    Накануне приезда Хиддинга в Новогорск Игнашевич назвал самым запоминающимся матчем с командой Испании полуфинальную встречу чемпионата Европы 2008 года. По словам футболиста, сейчас он не испытывает ностальгии и сосредоточен на предстоящей игре.

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