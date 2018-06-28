Определены самые щедрые гости ЧМ-2018

В Visa рассказали о тратах болельщиков, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу.
Выяснилось, что в первые дни турнира больше всех среди иностранных гостей потратили болельщики из США. На втором месте оказались гости из Китая. А замкнули тройку мексиканские болельщики. Самыми же экономными стали представители Королевства Тонга.
Также в компании Visa, которая является спонсором чемпионата мира, рассказали, в каких городах иностранцы тратят больше всего. Тут лидером оказалась Москва (по картам Visa болельщики потратили 1,7 млрд рублей). Другие города от столицы серьезно отстали: Санкт-Петербург — 506 млн рублей, Сочи — 104 млн рублей, Казань — 71 млн рублей, Екатеринбург — 48 млн рублей.
Больше всего иностранные держатели карт Visa в городах, где проходит ЧМ-2018, тратят на гостиничные услуги, одежду и рестораны. Средний чек составляет 3575 рублей, сообщает РБК.
Также в компании Visa, которая является спонсором чемпионата мира, рассказали, в каких городах иностранцы тратят больше всего. Тут лидером оказалась Москва (по картам Visa болельщики потратили 1,7 млрд рублей). Другие города от столицы серьезно отстали: Санкт-Петербург — 506 млн рублей, Сочи — 104 млн рублей, Казань — 71 млн рублей, Екатеринбург — 48 млн рублей.
Больше всего иностранные держатели карт Visa в городах, где проходит ЧМ-2018, тратят на гостиничные услуги, одежду и рестораны. Средний чек составляет 3575 рублей, сообщает РБК.
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