    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой

    В Москве второй день подряд обновляется рекорд атмосферного давления

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    В Москве второй день подряд обновляется рекорд атмосферного давления

    В Москве второй день подряд обновляется рекорд атмосферного давления

    Атмосферное давление в столице второй раз подряд поднимается выше нормы.

    Как сообщается на сайте «Метеоновости», ночью 28 июня на главной метеостанции Москвы, атмосферное давление удерживалось у отметки 754,4 миллиметра ртутного столба (1005,5 гПа). Таким образом, был перекрыт суточный рекорд по давлению второй раз подряд.

    Прежний максимум давления для 28 июня был зафиксирован в 1947 году и составлял 753,1 миллиметра ртутного столба (1004,1 гПа).

    Накануне атмосферное давление в Москве повысилось до 755,7 миллиметра ртутного столба. Прежний рекорд для этого дня был установлен более 30 лет назад, в 1987 году, и достигал 754,2 миллиметра ртутного столба.


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