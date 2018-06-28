В Москве второй день подряд обновляется рекорд атмосферного давления

Атмосферное давление в столице второй раз подряд поднимается выше нормы.
Как сообщается на сайте «Метеоновости», ночью 28 июня на главной метеостанции Москвы, атмосферное давление удерживалось у отметки 754,4 миллиметра ртутного столба (1005,5 гПа). Таким образом, был перекрыт суточный рекорд по давлению второй раз подряд.
Прежний максимум давления для 28 июня был зафиксирован в 1947 году и составлял 753,1 миллиметра ртутного столба (1004,1 гПа).
Накануне атмосферное давление в Москве повысилось до 755,7 миллиметра ртутного столба. Прежний рекорд для этого дня был установлен более 30 лет назад, в 1987 году, и достигал 754,2 миллиметра ртутного столба.
Прежний максимум давления для 28 июня был зафиксирован в 1947 году и составлял 753,1 миллиметра ртутного столба (1004,1 гПа).
Накануне атмосферное давление в Москве повысилось до 755,7 миллиметра ртутного столба. Прежний рекорд для этого дня был установлен более 30 лет назад, в 1987 году, и достигал 754,2 миллиметра ртутного столба.
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