    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой

    Форвард «Рубина» объявил об уходе из сборной в 23 года

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    Форвард «Рубина» объявил об уходе из сборной в 23 года

    Форвард «Рубина» объявил об уходе из сборной в 23 года

    Форвард «Рубина» объявил об уходе из сборной в 23 года
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Иранский нападающий Сердар Азмун объявил, что больше не будет выступать за национальную команду из-за болезни матери.

    Футболист, выступающий за казанский «Рубин», отметил, что для него было большой честь играть за сборную Ирана, но он принял решение покинуть национальную команду.

    Сердар Азмун: «Для меня было большой честью выступать за национальную команду. До конца жизни я буду гордиться этим. К сожалению, вопреки желанию моего сердца, я принял решение попрощаться со сборной своей страны. Это, безусловно, самое сложное решение для 23-летнего парня, который пробился через нищету и жизненные трудности».

    Форвард объяснил, что его решение связано с тяжелой болезнью матерью. В своем Instagram Азмун заявил, что состояние его матери ухудшается, что поставило его перед трудным выбором. В результате, сообщил нападающий, он решил выбрать мать.

    Сердар Азмун дебютировал в составе иранской сборной в 2014 году, когда ему было 19 лет. В 36 матчах за национальную команду нападающий отметился 23 голами.

    Отметим, что Азмун в составе сборная Ирана принял участие во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2018. Однако порадовать болельщиков голами в ворота сборных Марокко, Испании и Португалии нападающий «Рубина» не смог.

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