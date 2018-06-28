Форвард «Рубина» объявил об уходе из сборной в 23 года

Иранский нападающий Сердар Азмун объявил, что больше не будет выступать за национальную команду
из-за болезни матери.
Футболист, выступающий за казанский «Рубин», отметил, что для него было большой честь играть за сборную Ирана, но он принял решение покинуть национальную команду.
Сердар Азмун: «Для меня было большой честью выступать за национальную команду. До конца жизни я буду гордиться этим. К сожалению, вопреки желанию моего сердца, я принял решение попрощаться со сборной своей страны. Это, безусловно, самое сложное решение для 23-летнего парня, который пробился через нищету и жизненные трудности».
Форвард объяснил, что его решение связано с тяжелой болезнью матерью. В своем Instagram Азмун заявил, что состояние его матери ухудшается, что поставило его перед трудным выбором. В результате, сообщил нападающий, он решил выбрать мать.
Сердар Азмун дебютировал в составе иранской сборной в 2014 году, когда ему было 19 лет. В 36 матчах за национальную команду нападающий отметился 23 голами.
Отметим, что Азмун в составе сборная Ирана принял участие во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2018. Однако порадовать болельщиков голами в ворота сборных Марокко, Испании и Португалии нападающий «Рубина» не смог.
Сердар Азмун: «Для меня было большой честью выступать за национальную команду. До конца жизни я буду гордиться этим. К сожалению, вопреки желанию моего сердца, я принял решение попрощаться со сборной своей страны. Это, безусловно, самое сложное решение для 23-летнего парня, который пробился через нищету и жизненные трудности».
Форвард объяснил, что его решение связано с тяжелой болезнью матерью. В своем Instagram Азмун заявил, что состояние его матери ухудшается, что поставило его перед трудным выбором. В результате, сообщил нападающий, он решил выбрать мать.
Сердар Азмун дебютировал в составе иранской сборной в 2014 году, когда ему было 19 лет. В 36 матчах за национальную команду нападающий отметился 23 голами.
Отметим, что Азмун в составе сборная Ирана принял участие во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2018. Однако порадовать болельщиков голами в ворота сборных Марокко, Испании и Португалии нападающий «Рубина» не смог.
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