В Крыму сравнили украинские учения с игрой в солдатиков

В Крыму заявили, что Украина, проводя военные учения у берегов полуострова, пытается спровоцировать конфликт.
Комментируя решение Киева провести учения у границ Крыма, глава общественной палаты республики Григорий Иоффе заявил, что украинское руководство «просто играет в оловянных солдатиков».
Григорий Иоффе, глава общественной палаты Крыма: «Им важно любое военное действие привязать к политике. Делают это они неуклюже и неловко. Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков. Но им надо помнить, что это не оловянные солдатики, а живые люди».
Также он предупредил, что Киев «может доиграться», и отметил, что в России делают все, чтобы «российско-украинские отношения не перевести в разряд „горячих“», передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что артиллеристы военно-морских сил Украины провели военные учения в Херсонской области, у границы с Крымом. При этом в украинском Минобороны объявили, что целью учений стала отработка обороны побережья и «уничтожения противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий».
Григорий Иоффе, глава общественной палаты Крыма: «Им важно любое военное действие привязать к политике. Делают это они неуклюже и неловко. Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков. Но им надо помнить, что это не оловянные солдатики, а живые люди».
Также он предупредил, что Киев «может доиграться», и отметил, что в России делают все, чтобы «российско-украинские отношения не перевести в разряд „горячих“», передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что артиллеристы военно-морских сил Украины провели военные учения в Херсонской области, у границы с Крымом. При этом в украинском Минобороны объявили, что целью учений стала отработка обороны побережья и «уничтожения противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий».
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