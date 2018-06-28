СК возбудил новое дело против главы карельского «Мемориала»

Против руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Карелии Виталий Коновалов. По его словам, в связи с этим Дмитриева и задержали накануне сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.
Виталий Коновалов, помощник руководителя СУ СКР по Карелии: «Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ „Насильственные действия сексуального характера“. Он является подозреваемым».
Других подробностей представитель СК не сообщил.
Ранее Дмитриева обвиняли в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по этим статьям. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Однако две недели назад Верховный суд Карелии приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение.
Накануне главу карельского «Мемориала» задержали за нарушение подписки о невыезде, назначенной ему в виде меры пресечения. По некоторым данным, правозащитник пытался уехать в Польшу, так как опасался появления новых фактов, доказывающих предъявленные ему обвинения.
Виталий Коновалов, помощник руководителя СУ СКР по Карелии: «Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ „Насильственные действия сексуального характера“. Он является подозреваемым».
Других подробностей представитель СК не сообщил.
Ранее Дмитриева обвиняли в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по этим статьям. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Однако две недели назад Верховный суд Карелии приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение.
Накануне главу карельского «Мемориала» задержали за нарушение подписки о невыезде, назначенной ему в виде меры пресечения. По некоторым данным, правозащитник пытался уехать в Польшу, так как опасался появления новых фактов, доказывающих предъявленные ему обвинения.
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