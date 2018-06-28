На чемпионате мира в России установлен рекорд по автоголам

На чемпионате мира в России забили восемь автоголов и установили новый рекорд.
После очередного игрового дня было побито достижение, установленное на чемпионате мира 1998 года во Франции. Тогда было забито шесть автоголов.
Автором рекордного, седьмого автогола стал мексиканский защитник Эдсон Альварес, который отправил мяч в собственные ворота в матче со Швецией. Восьмой же автогол в игре с Коста-Рикой забил швейцарский вратарь Ян Зоммер. После удара с пенальти мяч сначала попал в перекладину, а потом отскочил Зоммеру в голову и залетел в ворота.
Отметим, что ранее на чемпионате мира уже были установлены рекорды по количеству результативных матчей подряд (36 игр без нулевых ничьих) и числу пенальти.
Автором рекордного, седьмого автогола стал мексиканский защитник Эдсон Альварес, который отправил мяч в собственные ворота в матче со Швецией. Восьмой же автогол в игре с Коста-Рикой забил швейцарский вратарь Ян Зоммер. После удара с пенальти мяч сначала попал в перекладину, а потом отскочил Зоммеру в голову и залетел в ворота.
Отметим, что ранее на чемпионате мира уже были установлены рекорды по количеству результативных матчей подряд (36 игр без нулевых ничьих) и числу пенальти.
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