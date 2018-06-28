    На чемпионате мира в России установлен рекорд по автоголам

    комментировать
    На чемпионате мира в России установлен рекорд по автоголам

    На чемпионате мира в России установлен рекорд по автоголам

    На чемпионате мира в России установлен рекорд по автоголам
  • Фото: Associated Press © 2018, Efrem Lukatsky

    • На чемпионате мира в России забили восемь автоголов и установили новый рекорд.

    После очередного игрового дня было побито достижение, установленное на чемпионате мира 1998 года во Франции. Тогда было забито шесть автоголов.

    Автором рекордного, седьмого автогола стал мексиканский защитник Эдсон Альварес, который отправил мяч в собственные ворота в матче со Швецией. Восьмой же автогол в игре с Коста-Рикой забил швейцарский вратарь Ян Зоммер. После удара с пенальти мяч сначала попал в перекладину, а потом отскочил Зоммеру в голову и залетел в ворота.

    Отметим, что ранее на чемпионате мира уже были установлены рекорды по количеству результативных матчей подряд (36 игр без нулевых ничьих) и числу пенальти.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru