В Раде нашли способ заставить Россию «считаться» с Украиной

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь рассказал, как заставить Москву считаться с интересами Киева.

2043 Украина

По мнению Бондаря, которое он высказал в интервью телеканалу «112 Украина», сейчас Россия не считается с интересами Украины. И чтобы изменить ситуацию, Киеву необходимо отказаться от враждебной риторики и заняться налаживанием экономической обстановки в стране. Последнего, считает Бондарь, можно достичь при помощи кредитов.



Виктор Бондарь, депутат Рады: «Заведите на Украину два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет. Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то, действительно, Россия увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы. Вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути».



При этом он добавил, что от военных действий на востоке страны становится «все хуже и хуже», и восстановлению экономики страны это никак не способствует. «Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться», — заключил он.

Российско-украинские отношения ухудшились после того, как в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке страны. При этом Россию обвинили во вмешательстве в конфликт, однако Москва отвергает такие заявления и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.







