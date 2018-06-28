В Великобритании предстоящая встреча Путина и Трампа вызвала панику

Встреча Путина и Трампа еще не состоялась и только планируется, а ее последствий уже испугались в Лондоне.
По информации газеты The Times, в правительстве Великобритании боятся, что после переговоров с российским лидером глава Белого Дома сократит объем военных обязательств перед Европой, а это подорвет позиции НАТО в регионе и снизит обороноспособность альянса. Журналисты даже придумали для этого специальный термин — «экзистенциальный кризис НАТО».
Еще один страх Лондона заключается в том, что на переговорах с Путиным Трамп может повторить свое мирное соглашение с Ким Чен Ыном, а ведь тогда Россия, как и КНДР, лишится удобного для Запада статуса вечного врага. Наконец, Великобритания обеспокоена тем, что американский президент может признать Крым частью России и пересмотреть политику санкций.
Настрой британской прессы подхватили и в самой Америке. Телеканал CNN, который, к слову так ненавидит Дональд Трамп, сообщает, что на переговорах с Владимиром Путиным глава Белого Дома вполне может продолжить свою антинатовскую риторику, ведь ранее он уже не раз заявлял, что членство в этом альянсе обходится Америке слишком дорого.
Также неизбежны параллели с саммитом США и КНДР, после которого американский президент объявил о сворачивании совместных учений с Южной Кореей, в том числе и в целях экономии денег. По мнению CNN, Европа опасается, что Трамп может преподнести Путину похожий подарок.
Еще один страх Лондона заключается в том, что на переговорах с Путиным Трамп может повторить свое мирное соглашение с Ким Чен Ыном, а ведь тогда Россия, как и КНДР, лишится удобного для Запада статуса вечного врага. Наконец, Великобритания обеспокоена тем, что американский президент может признать Крым частью России и пересмотреть политику санкций.
Настрой британской прессы подхватили и в самой Америке. Телеканал CNN, который, к слову так ненавидит Дональд Трамп, сообщает, что на переговорах с Владимиром Путиным глава Белого Дома вполне может продолжить свою антинатовскую риторику, ведь ранее он уже не раз заявлял, что членство в этом альянсе обходится Америке слишком дорого.
Также неизбежны параллели с саммитом США и КНДР, после которого американский президент объявил о сворачивании совместных учений с Южной Кореей, в том числе и в целях экономии денег. По мнению CNN, Европа опасается, что Трамп может преподнести Путину похожий подарок.
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