Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП

Прогноз по российской экономике на этот и следующий год Минэкономразвития ухудшило, но ждет, что в
2020-х годах она догонит среднемировой темп.
Ведомство прогнозирует, что в этом году ВВП вырастет на 1,9%, в следующем — на 1,4%. В предыдущем прогнозе на 2019 год стояла цифра 2 и 2%. Рост реальных зарплат замедлится с 6% до 1%. Хуже стал и прогноз по инфляции, она прибавит больше 1 процентного пункта в следующем году.
Правительственный источник «Интерфакса» в качестве одной из главных причин ухудшения прогноза называет предстоящий рост НДС с 18 до 20%. Зато Минэкономразвития полагает, что, начиная с 2020 года, российская экономика ускорится и в 2021 году выйдет на уровень около 3%. Именно такими темпами, как считают в российском министерстве, будет расти и мировая экономика.
Правительственный источник «Интерфакса» в качестве одной из главных причин ухудшения прогноза называет предстоящий рост НДС с 18 до 20%. Зато Минэкономразвития полагает, что, начиная с 2020 года, российская экономика ускорится и в 2021 году выйдет на уровень около 3%. Именно такими темпами, как считают в российском министерстве, будет расти и мировая экономика.
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