В Китае безработный мужчина зарезал двух школьников

В Шанхае вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ.
Мужчина напал на трех школьников и женщину в четверг днем в районе Сюэхуэй у ворот начальной школы. Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались, женщину и еще одного пострадавшего ребенка удалось спасти.
Нападавшего с помощью прохожих задержали полицейские. Им оказался 29-летний безработный. По заявлению полиции, таким образом он решил отомстить обществу за то, что не мог найти работу.
По данным РИА Новости, за последнюю неделю это уже третий случай нападения на людей в Китае. Так, в минувшую пятницу в городе Сиань вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров автобуса и прохожих, погибли два человека погибли, еще восемь пострадали. А в понедельник в городе Яньтай водитель автопогрузчика начал умышленно крушить машины и сбивать людей, погиб один человек погиб, больше десяти пострадали.
Нападавшего с помощью прохожих задержали полицейские. Им оказался 29-летний безработный. По заявлению полиции, таким образом он решил отомстить обществу за то, что не мог найти работу.
По данным РИА Новости, за последнюю неделю это уже третий случай нападения на людей в Китае. Так, в минувшую пятницу в городе Сиань вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров автобуса и прохожих, погибли два человека погибли, еще восемь пострадали. А в понедельник в городе Яньтай водитель автопогрузчика начал умышленно крушить машины и сбивать людей, погиб один человек погиб, больше десяти пострадали.
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