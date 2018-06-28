Король Испании приедет в Москву на матч сборной его страны с Россией

Король Испании Филипп VI прибудет в Москву, чтобы присутствовать на матче сборной его страны с командой России в воскресенье на стадионе «Лужники».
О визите Филиппа VI в Москву говорится в сообщении королевского двора и на сайте Королевской федерации футбола Испании.
Из текста сообщения: «Его величество Филипп VI будет находиться в ложе для почетных гостей Олимпийского стадиона „Лужники“ вместе с председателем Луисом Рубиалесом в будущее воскресенье, 1 июля, в столице России».
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что «точно будет смотреть» матч Россия — Испания, но пока не знает, сможет ли прийти на стадион.
Сборная России встретится со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля. Матч пройдет на самой большой арене чемпионата мира — стадионе «Лужники». Начало матча в 17:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Из текста сообщения: «Его величество Филипп VI будет находиться в ложе для почетных гостей Олимпийского стадиона „Лужники“ вместе с председателем Луисом Рубиалесом в будущее воскресенье, 1 июля, в столице России».
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что «точно будет смотреть» матч Россия — Испания, но пока не знает, сможет ли прийти на стадион.
Сборная России встретится со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля. Матч пройдет на самой большой арене чемпионата мира — стадионе «Лужники». Начало матча в 17:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
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