Ученые предупреждают о грозящей России климатической катастрофе

Норвежские ученые обнаружили в северной части Баренцева моря резкие климатические изменения, которые могут привести к непоправимым последствиям.
Научное издание Natural Climate Change опубликовало выводы исследователей. Сообщается, что арктический климат в регионе вскоре может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе. К этому может привести недостаточный уровень пресной воды, которая попадает в Баренцево море при таянии льдов.
Баренцево море можно поделить на две части с разными климатическими особенностями: северная холодная и более мягкая южная. Экосистема первой зависит от ледяного покрова, который в условиях нормального климатического цикла тает и питает море пресной водой, эта вода вновь образует ледяной покров в зимний период года.
По мнению исследователей, из-за напора теплых атлантических вод холодные отступают на север. Кроме того, ученые считают, что потепление на Баренцевом море — процесс необратимый. Дело в том, что в Арктике образовалась горячая точка, которая станет климатическим изменением, губительно отражающимся на экосистеме моря.
Баренцево море можно поделить на две части с разными климатическими особенностями: северная холодная и более мягкая южная. Экосистема первой зависит от ледяного покрова, который в условиях нормального климатического цикла тает и питает море пресной водой, эта вода вновь образует ледяной покров в зимний период года.
По мнению исследователей, из-за напора теплых атлантических вод холодные отступают на север. Кроме того, ученые считают, что потепление на Баренцевом море — процесс необратимый. Дело в том, что в Арктике образовалась горячая точка, которая станет климатическим изменением, губительно отражающимся на экосистеме моря.
Комментарии