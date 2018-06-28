    Москалькова приехала в Салехард и хочет встретиться с Сенцовым без Денисовой. Украина, права человека, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМоскалькова приехала в Салехард и хочет встретиться с Сенцовым без Денисовой

    Москалькова приехала в Салехард и хочет встретиться с Сенцовым без Денисовой

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    Москалькова приехала в Салехард и хочет встретиться с Сенцовым без Денисовой

    Москалькова приехала в Салехард и хочет встретиться с Сенцовым без Денисовой

      В Салехард прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она собирается посетить осужденного за организацию терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова, причем планирует это сделать без омбудсмена Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

      Алексей Зловедов, пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой: «Татьяна Николаевна прибыла в Салехард, она встретилась с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. После встречи с губернатором она собирается встречаться с Олегом Сенцовым»

      Как передает РИА Новости, Зловедов ответил на вопрос о том, будет ли Москалькова способствовать их совместному с Денисовой посещению Сенцова или пойдет к нему одна.

      Алексей Зловедов, «Нет, способствовать она не будет. Госпожа Денисова уже второй раз прибыла в Салехард без согласования с уполномоченным и соответствующими структурами РФ».

      Ранее Денисова на своей странице в Facebook написала, что прибыла в город Лабытнанги (Россия) и направляется в колонию, где отбывает наказание Сенцов.

      Доброго ранку! Зі святом!
      Я відзначатиму День Конституції у Лабитнангі. Вже на півшляху до колонії, де відбуває…

      Опубликовано Людмилой Денісовой Cреда, 27 июня 2018 г.


      Олег Сенцов, осужденный на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму, больше месяца назад объявил голодовку. Москалькова ранее заявила, что направила своей украинской коллеге Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья, датированную 20 июня. До этого российский омбудсмен сообщала СМИ, что, по информации ее регионального коллеги, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

      Предоставленные данные о здоровье Сенцова украинский омбудсмен Денисова поставила под сомнение и со ссылкой на адвоката написала в Facebook, что Сенцов согласился на капельницу только в случае критического состояния и не получает сейчас питательных веществ. После этого Москалькова пообещала съездить к Сенцову и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья.

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