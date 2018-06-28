Москалькова приехала в Салехард и хочет встретиться с Сенцовым без Денисовой

В Салехард прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она собирается посетить осужденного за организацию терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова, причем планирует это сделать без омбудсмена Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.
Алексей Зловедов, пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой: «Татьяна Николаевна прибыла в Салехард, она встретилась с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. После встречи с губернатором она собирается встречаться с Олегом Сенцовым»
Как передает РИА Новости, Зловедов ответил на вопрос о том, будет ли Москалькова способствовать их совместному с Денисовой посещению Сенцова или пойдет к нему одна.
Алексей Зловедов, «Нет, способствовать она не будет. Госпожа Денисова уже второй раз прибыла в Салехард без согласования с уполномоченным и соответствующими структурами РФ».
Ранее Денисова на своей странице в Facebook написала, что прибыла в город Лабытнанги (Россия) и направляется в колонию, где отбывает наказание Сенцов.
Олег Сенцов, осужденный на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму, больше месяца назад объявил голодовку. Москалькова ранее заявила, что направила своей украинской коллеге Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья, датированную 20 июня. До этого российский омбудсмен сообщала СМИ, что, по информации ее регионального коллеги, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.
Предоставленные данные о здоровье Сенцова украинский омбудсмен Денисова поставила под сомнение и со ссылкой на адвоката написала в Facebook, что Сенцов согласился на капельницу только в случае критического состояния и не получает сейчас питательных веществ. После этого Москалькова пообещала съездить к Сенцову и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья.
Как передает РИА Новости, Зловедов ответил на вопрос о том, будет ли Москалькова способствовать их совместному с Денисовой посещению Сенцова или пойдет к нему одна.
Алексей Зловедов, «Нет, способствовать она не будет. Госпожа Денисова уже второй раз прибыла в Салехард без согласования с уполномоченным и соответствующими структурами РФ».
Ранее Денисова на своей странице в Facebook написала, что прибыла в город Лабытнанги (Россия) и направляется в колонию, где отбывает наказание Сенцов.
Доброго ранку! Зі святом!Опубликовано Людмилой Денісовой Cреда, 27 июня 2018 г.
Я відзначатиму День Конституції у Лабитнангі. Вже на півшляху до колонії, де відбуває…
Олег Сенцов, осужденный на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму, больше месяца назад объявил голодовку. Москалькова ранее заявила, что направила своей украинской коллеге Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья, датированную 20 июня. До этого российский омбудсмен сообщала СМИ, что, по информации ее регионального коллеги, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.
Предоставленные данные о здоровье Сенцова украинский омбудсмен Денисова поставила под сомнение и со ссылкой на адвоката написала в Facebook, что Сенцов согласился на капельницу только в случае критического состояния и не получает сейчас питательных веществ. После этого Москалькова пообещала съездить к Сенцову и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья.
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