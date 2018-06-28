    У метро «Сходненская» из-за ДТП встали автобусы и троллейбусы

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    У метро «Сходненская» из-за ДТП встали автобусы и троллейбусы

    У метро «Сходненская» <nobr>из-за</nobr> ДТП встали автобусы и троллейбусы

    Столкновение автобуса с легковушкой стало причиной серьезного затора на северо-западе Москвы.

    Как передает РИА Новости, у станции метро «Сходненская» произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Из-за этой аварии на бульваре Яна Райниса образовалась пробка из примерно 70 автобусов и троллейбусов.

    Сообщается, что у метро столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту №96, и легковушка, которая скрылась с места происшествия. Ведется поиск этой машины. Пассажирам, находящимся в автобусах и троллейбусах в пробке на бульваре Яна Райниса, приходится выходить за одну остановку до метро и добираться до подземки пешком.

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