У метро «Сходненская» из-за ДТП встали автобусы и троллейбусы

Столкновение автобуса с легковушкой стало причиной серьезного затора на
северо-западе Москвы.
Как передает РИА Новости, у станции метро «Сходненская» произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Из-за этой аварии на бульваре Яна Райниса образовалась пробка из примерно 70 автобусов и троллейбусов.
Сообщается, что у метро столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту №96, и легковушка, которая скрылась с места происшествия. Ведется поиск этой машины. Пассажирам, находящимся в автобусах и троллейбусах в пробке на бульваре Яна Райниса, приходится выходить за одну остановку до метро и добираться до подземки пешком.
Сообщается, что у метро столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту №96, и легковушка, которая скрылась с места происшествия. Ведется поиск этой машины. Пассажирам, находящимся в автобусах и троллейбусах в пробке на бульваре Яна Райниса, приходится выходить за одну остановку до метро и добираться до подземки пешком.
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