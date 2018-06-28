Подозреваемых в людоедстве двух амурских тигров оставят в неволе

Генетические экспертизы не помогли подтвердить или опровергнуть причастность двух амурских тигров к нападению на человека в Хабаровском крае.
Самца и самку амурских тигров, отловленных в Хабаровском крае и подозреваемых в нападении на сборщика шишек, специалисты решили не возвращать в дикую природу.
Нападение на человека было совершено осенью 2017 года. Тело мужчины со следами нападения тигра было обнаружено в тайге 30 октября. Специалисты установили, что он погиб в результате нападения молодого тигра в возрасте 2–3 лет. Следственный комитет начал проверку, а Росприроднадзор разрешил отлов хищников в этом районе. Были пойманы самка и крупный самец амурского тигра. Хищников отправили в реабилитационный центр «Утёс» под Хабаровском. Были проведены ДНК-экспертизы, однако они не позволили установить, который из отловленных тигров является людоедом.
Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»: «Достоверного ответа на вопрос, причастны они или нет, получить так и не удалось, поэтому в Москве принято решение не выпускать хищников на волю. Решено тигрицу отправить в Московский зоопарк, а самца оставить в реабилитационном центре для воспроизводства. Документы сейчас оформляются».
Арамилев назвал это «сбалансированным решением»: изъятие двух особей из природы не повлияет на общую ситуацию с популяцией амурского тигра, но предотвратит вероятные рецидивы, пишет РИА Новости.
Нападение на человека было совершено осенью 2017 года. Тело мужчины со следами нападения тигра было обнаружено в тайге 30 октября. Специалисты установили, что он погиб в результате нападения молодого тигра в возрасте 2–3 лет. Следственный комитет начал проверку, а Росприроднадзор разрешил отлов хищников в этом районе. Были пойманы самка и крупный самец амурского тигра. Хищников отправили в реабилитационный центр «Утёс» под Хабаровском. Были проведены ДНК-экспертизы, однако они не позволили установить, который из отловленных тигров является людоедом.
Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»: «Достоверного ответа на вопрос, причастны они или нет, получить так и не удалось, поэтому в Москве принято решение не выпускать хищников на волю. Решено тигрицу отправить в Московский зоопарк, а самца оставить в реабилитационном центре для воспроизводства. Документы сейчас оформляются».
Арамилев назвал это «сбалансированным решением»: изъятие двух особей из природы не повлияет на общую ситуацию с популяцией амурского тигра, но предотвратит вероятные рецидивы, пишет РИА Новости.
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