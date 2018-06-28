В Дании на российского журналиста с оскорблениями набросились украинские коллеги

Во время визита премьера Украины Владимира Гройсмана в Данию произошел скандал. После
пресс-конференции в Копенгагене украинские журналисты грубо себя вели по отношению к российской коллеге. Они оскорбили корреспондента РИА Новости Людмилу Божко и помешали своим соотечественникам помочь ей с переводом с украинского языка на английский. Только один украинец, не сказавший Божко грубого слова, позже принес извинения за коллег.
На пресс-конференции в Копенгагене Владимир Гройсман говорил на украинском языке с переводом на английский через наушники. Людмила Божко спросила украинского премьера, ведутся ли переговоры об обмене руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова, но Гройсман ушел от прямого ответа и начал рассуждать о «демократических требованиях относительно освобождения украинских граждан». Другой вопрос Божко касался газовых цен. Репортера интересовало, пойдет ли Киев на то, чтобы привести цены на голубое топливо для населения к рыночному уровню, как настаивает МВФ.
Людмила Божко, корреспондента РИА Новости: «Что-то я успела записать с ходу, а что-то упустила, как мне показалось. Поэтому после пресс-конференции я подошла к группе украинских журналистов, которые говорили по-русски, и попросила их точно перевести слова украинского премьера с украинского на русский. Вполне нормальная просьба, как мне кажется».
Один из украинских коллег согласился Божко помочь.
Людмила Божко: «Буквально через минуту-другую вдруг подошли к нам двое других украинских журналистов, парень и девушка, и громко, возмущенно начали указывать моему помощнику, мол, кому это он помогает? Подбежавшие украинские журналисты заявили: да, конкретно ты — убийца, пропагандист. И они сказали, что все мы (я истолковала это как российские журналисты) все перевираем, и еще что-то, что я, оказавшись в шоке, просто уже не помню».
Божко заявила, что оскорбляющие ее украинцы с ней даже не знакомы, но те продолжали утверждать, что лично она виновата во всем перед Украиной.
Людмила Божко: «Агрессивно настроенная пара так близко подошла ко мне, что я на самом полном серьезе подумала, что меня сейчас начнут просто-напросто бить. В шоке я отошла от группы, ничего не говоря и не вступая в перебранку. Меня оскорбили как журналиста и человека!»
Час спустя к Людмиле Божко подошел один из помогавших ей с переводом украинских журналистов и извинился за коллег, передает РИА Новости.
Людмила Божко, корреспондента РИА Новости: «Что-то я успела записать с ходу, а что-то упустила, как мне показалось. Поэтому после пресс-конференции я подошла к группе украинских журналистов, которые говорили по-русски, и попросила их точно перевести слова украинского премьера с украинского на русский. Вполне нормальная просьба, как мне кажется».
Один из украинских коллег согласился Божко помочь.
Людмила Божко: «Буквально через минуту-другую вдруг подошли к нам двое других украинских журналистов, парень и девушка, и громко, возмущенно начали указывать моему помощнику, мол, кому это он помогает? Подбежавшие украинские журналисты заявили: да, конкретно ты — убийца, пропагандист. И они сказали, что все мы (я истолковала это как российские журналисты) все перевираем, и еще что-то, что я, оказавшись в шоке, просто уже не помню».
Божко заявила, что оскорбляющие ее украинцы с ней даже не знакомы, но те продолжали утверждать, что лично она виновата во всем перед Украиной.
Людмила Божко: «Агрессивно настроенная пара так близко подошла ко мне, что я на самом полном серьезе подумала, что меня сейчас начнут просто-напросто бить. В шоке я отошла от группы, ничего не говоря и не вступая в перебранку. Меня оскорбили как журналиста и человека!»
Час спустя к Людмиле Божко подошел один из помогавших ей с переводом украинских журналистов и извинился за коллег, передает РИА Новости.
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