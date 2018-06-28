Глава МИД и внешней торговли Венгрии назвал неприемлемыми двойные стандарты, которые Евросоюз применяет в отношении российского проекта.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии: «Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты».
По словам политика, нет никаких извинений происходящему, пишет РИА Новости.
Петер Сийярто: «Бывший проект „Южный поток“, который бы увеличил диверсификацию маршрутов для Центральной Европы, был „убит“ Еврокомиссией. А теперь мы снова не видим поощрения со стороны комиссии. Я не могу представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести… Это просто двойные стандарты»
По словам Сийярто, Венгрия не планирует расширять свою газотранспортную систему для приема газа из трубопровода «Турецкий поток» в случае его продления, и назвал главную проблему.
Петер Сийярто: «Нам не надо расширять нашу систему трубопроводов, поскольку она очень развита. Мы можем легко получать каждый год на миллиарды кубометров газа больше, чем получаем сейчас. Так что инфраструктурное развитие нам не требуется. Мы можем получать газ из Румынии, Сербии, Хорватии. Единственная проблема: никто сейчас не поставляет».
Об этом венгерский политик заявил в кулуарах Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.
Накануне датский премьер Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который позволит Дании заблокировать или отложить реализацию проекта «Северный поток — 2» на юридических основаниях. Расмуссен также предложил вынести обсуждение строительства газопровода «Северный поток — 2» на общеевропейский уровень.
В среду госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Белый дом не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от планов строительства газопровода «Северный поток — 2». Эксперты уверены в том, что Вашингтон стремится «продавить» поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.
По словам политика, нет никаких извинений происходящему, пишет РИА Новости.
Петер Сийярто: «Бывший проект „Южный поток“, который бы увеличил диверсификацию маршрутов для Центральной Европы, был „убит“ Еврокомиссией. А теперь мы снова не видим поощрения со стороны комиссии. Я не могу представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести… Это просто двойные стандарты»
По словам Сийярто, Венгрия не планирует расширять свою газотранспортную систему для приема газа из трубопровода «Турецкий поток» в случае его продления, и назвал главную проблему.
Петер Сийярто: «Нам не надо расширять нашу систему трубопроводов, поскольку она очень развита. Мы можем легко получать каждый год на миллиарды кубометров газа больше, чем получаем сейчас. Так что инфраструктурное развитие нам не требуется. Мы можем получать газ из Румынии, Сербии, Хорватии. Единственная проблема: никто сейчас не поставляет».
Об этом венгерский политик заявил в кулуарах Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.
Накануне датский премьер Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который позволит Дании заблокировать или отложить реализацию проекта «Северный поток — 2» на юридических основаниях. Расмуссен также предложил вынести обсуждение строительства газопровода «Северный поток — 2» на общеевропейский уровень.
В среду госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Белый дом не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от планов строительства газопровода «Северный поток — 2». Эксперты уверены в том, что Вашингтон стремится «продавить» поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.
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