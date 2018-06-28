Посольство РФ в Лондоне отреагировало на возможную продажу дома Скрипаля

В российском посольстве в Лондоне заявили, что любые действия британских властей в отношении якобы загрязненных объектов в Солсбери, которое фигурирует в деле Скрипалей, будут расценены Россией как попытка избежать прозрачного совместного расследования.
Ранее в британских СМИ появилась информация, что недвижимость Сергея Скрипаля, которое якобы оказалось зараженным, будет выкуплено британскими властями за 1 миллион фунтов стерлингов. Российское диппредставительство направило ноту в МИД Соединенного Королевства с просьбой подтвердить или опровергнуть эти публикации. Ответ от британской стороны до сих пор не поступил. Как заявили в нашем посольстве РФ, «все это укрепляет во мнении, что дело об отравлении Скрипалей планомерно засекречивается британскими властями».
Пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании: «Предложили британской стороне сообщить, какие действия она собирается предпринять в отношении данного имущества, если подтвердятся планы по его приобретению. Напомним, что любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, будь то дом Скрипаля, паб Mill или ресторан Zizzi, фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным».
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эта история спровоцировала крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к этому покушению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
В середине мая Сергей Скрипаль после курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была покинула стационар медучреждения еще в середине апреля. В городе до сих пор продолжается расследование. Недавно власти объявили о завершении процесса химической очистки зараженных мест.
Пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании: «Предложили британской стороне сообщить, какие действия она собирается предпринять в отношении данного имущества, если подтвердятся планы по его приобретению. Напомним, что любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, будь то дом Скрипаля, паб Mill или ресторан Zizzi, фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным».
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эта история спровоцировала крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к этому покушению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
В середине мая Сергей Скрипаль после курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была покинула стационар медучреждения еще в середине апреля. В городе до сих пор продолжается расследование. Недавно власти объявили о завершении процесса химической очистки зараженных мест.
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