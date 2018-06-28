На окраине Алма-Аты горят склады, площадь пожара 3 тысячи квадратных метров

Пожарные
Алма-Аты привлекли вертолет для тушения грандиозного пожара в складских помещениях.
Руслан Иманкулов, официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана «28 июня в 06:03 (03:03 по Москве) в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алма-Аты произошло возгорание складских помещений ангарного типа. По предварительным данным площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров».
В тушении пожара задействованы более 70 человек и 20 единиц техники, включая вертолет.
Руслан Иманкулов: «Сбросы воды с вертолета продолжаются, каждый сброс воды составляет около 3 тонн, сейчас произведено порядка 10 сбросов».
Дым от пожара виден на расстоянии нескольких километров, пишет ТАСС. Запах гари ощущается в большей части города. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара задействованы более 70 человек и 20 единиц техники, включая вертолет.
Руслан Иманкулов: «Сбросы воды с вертолета продолжаются, каждый сброс воды составляет около 3 тонн, сейчас произведено порядка 10 сбросов».
Дым от пожара виден на расстоянии нескольких километров, пишет ТАСС. Запах гари ощущается в большей части города. Информации о пострадавших не поступало.
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