Эксперты МАК назвали причину крушения Ми-8 в Хабаровске

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвали причиной крушения в апреле вертолета
Ми-8 в Хабаровске столкновение с радиовышкой.
Из заключения экспертов МАК: «Причиной катастрофы явилось столкновение вертолета Ми-8П RA-24640 с вышкой широковещательной радиостанции на высоте 150 метров при выполнении захода на посадку в условиях ухудшенной видимости, что привело к разрушению конструкции воздушного судна и его падению».
В отчете, опубликованном на сайте ведомства, также говорится, что экипаж вертолета выполнил разворот с запозданием, пролетев на 1,6 километра дальше расчетной точки. А также не принял своевременного решения о переходе на полет по приборам и наборе безопасной высоты полета, и не использовал возможностей системы раннего оповещения о приближении к земле.
Напомним, Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился 11 апреля во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. Погибли все шесть человек, находившихся на борту вертолета.
В отчете, опубликованном на сайте ведомства, также говорится, что экипаж вертолета выполнил разворот с запозданием, пролетев на 1,6 километра дальше расчетной точки. А также не принял своевременного решения о переходе на полет по приборам и наборе безопасной высоты полета, и не использовал возможностей системы раннего оповещения о приближении к земле.
Напомним, Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился 11 апреля во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. Погибли все шесть человек, находившихся на борту вертолета.
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