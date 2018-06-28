    Эксперты МАК назвали причину крушения Ми-8 в Хабаровске

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018
    Эксперты МАК назвали причину крушения <nobr>Ми-8</nobr> в Хабаровске

    Эксперты МАК назвали причину крушения Ми-8 в Хабаровске

    Эксперты МАК назвали причину крушения <nobr>Ми-8</nobr> в Хабаровске
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвали причиной крушения в апреле вертолета Ми-8 в Хабаровске столкновение с радиовышкой.

    Из заключения экспертов МАК: «Причиной катастрофы явилось столкновение вертолета Ми-8П RA-24640 с вышкой широковещательной радиостанции на высоте 150 метров при выполнении захода на посадку в условиях ухудшенной видимости, что привело к разрушению конструкции воздушного судна и его падению».

    В отчете, опубликованном на сайте ведомства, также говорится, что экипаж вертолета выполнил разворот с запозданием, пролетев на 1,6 километра дальше расчетной точки. А также не принял своевременного решения о переходе на полет по приборам и наборе безопасной высоты полета, и не использовал возможностей системы раннего оповещения о приближении к земле.

    смотретьНайденные в Хабаровске черные ящики разбившегося Ми-8 подлежат расшифровке
    Найденные в Хабаровске черные ящики разбившегося Ми-8 подлежат расшифровке
    Напомним, Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился 11 апреля во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. Погибли все шесть человек, находившихся на борту вертолета.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru