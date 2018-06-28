    Путин подписал указ о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты

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    Путин подписал указ о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты

    Путин подписал указ о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты

    Президент России подписал федеральный закон, устанавливающий введение штрафов в отношении операторов поисковых интернет-систем, которые выдают ссылки на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен по решению суда.

    Как передает ТАСС, подписанный главой государства закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу через 90 дней.

    В одобренном ранее обеими палатами парламента документе говорится, что неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи пользователям ссылок на заблокированные информационные ресурсы будет грозить штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

    Напомним, закон является сопутствующим к резонансному закону об анонимайзерах, принятому летом прошлого года. Согласно документу, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны блокировать в России доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, иначе они будут заблокированы сами.

    Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, позволяющий банкам блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов для противодействия хищениям денежных средств.

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