В Бурятии трое маленьких детей погибли при пожаре, пьяная мать спаслась

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели при пожаре в Северобайкальске троих детей 2015 и 2017 годов рождения.
Сообщение пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по Бурятии: «Возгорание в жилом вагончике произошло в результате неосторожного обращения с огнем. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих детей: двое 2015 года и один — 2017 года рождения. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено».
Следователи установили, что во время возникновения пожара в доме находилась женщина, двое ее детей и ребенок ее подруги. Женщина, которая была пьяна, при пожаре спаслась.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщается на сайте ведомства.
Следователи установили, что во время возникновения пожара в доме находилась женщина, двое ее детей и ребенок ее подруги. Женщина, которая была пьяна, при пожаре спаслась.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщается на сайте ведомства.
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