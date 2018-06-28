    Samsung и Apple урегулировали семилетний патентный спор

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    Samsung и Apple урегулировали семилетний патентный спор

    Samsung и Apple урегулировали семилетний патентный спор

    Американская корпорация Apple Inc и южнокорейская компания Samsung Electronics Co Ltd урегулировали длившийся почти 7 лет спор, касающийся дизайна смартфонов.

    Суд Северного округа штата Калифорния закрыл дело, отклонив все жалобы сторон без сохранения за ними прав на предъявление исков, в связи с тем, что истец и ответчик во внесудебном порядке «договорились отозвать иски и урегулировать свои оставшиеся взаимные претензии», цитирует ТАСС.

    Подробности соглашения, достигнутого двумя корпорациями, не разглашаются и суммы в документах также не фигурируют.

    В мае этого года суд обязал компанию Samsung выплатить компании Apple более 538 млн долларов за нарушение патентных прав. Пока неизвестно, сколько Samsung должна будет заплатить, учитывая последнее соглашение. Корпорация Apple рассчитывала получить более 1 млрд долларов. В ходе «патентной войны» компании подавали десятки встречных исков и несколько апелляций.

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