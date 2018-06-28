Более 30 тысяч жителей Якутии остались без электричества

Специалисты Минэнерго восстанавливают подачу электричества жителям Таттинского и Томпонского районов Якутии.
Сообщение пресс-службы Минэнерго РФ: «27 июня в 23:23 по московскому времени отключилась тупиковая высоковольтная линия 110 кВ „Чурапча — Хандыга“. Без электроснабжения остались бытовые потребители Таттинского и Томпонского районов. Мощность отключенных потребителей — 3 МВт».
В ведомстве подчеркнули, что в зону отключения попадают около 31 тысячи человек. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, пишет ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что в зону отключения попадают около 31 тысячи человек. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, пишет ТАСС.
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