    Более 30 тысяч жителей Якутии остались без электричества

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    Более 30 тысяч жителей Якутии остались без электричества

    Более 30 тысяч жителей Якутии остались без электричества

    Специалисты Минэнерго восстанавливают подачу электричества жителям Таттинского и Томпонского районов Якутии.

    Сообщение пресс-службы Минэнерго РФ: «27 июня в 23:23 по московскому времени отключилась тупиковая высоковольтная линия 110 кВ „Чурапча — Хандыга“. Без электроснабжения остались бытовые потребители Таттинского и Томпонского районов. Мощность отключенных потребителей — 3 МВт».

    В ведомстве подчеркнули, что в зону отключения попадают около 31 тысячи человек. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, пишет ТАСС.

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