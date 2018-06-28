    В Иране пылает один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Иран, заводы и фабрики, нефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Иране пылает один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов

    В Иране пылает один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов

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    В Иране пылает один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов

    В Иране пылает один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов

    В Иране пылает один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов

      На юго-западе Ирана на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане произошел масштабный пожар.

      Как передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Tasnim, в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в иранском городе Абадан, пострадали не менее шести человек.

      Сообщается, что пожарным пока не удается локализовать масштабное возгорание. Известно, что пожар произошел на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. О площади пожара пока точной информации не поступало.

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