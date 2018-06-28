В Иране пылает один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов

На
юго-западе Ирана на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане произошел масштабный пожар.
Как передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Tasnim, в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в иранском городе Абадан, пострадали не менее шести человек.
Сообщается, что пожарным пока не удается локализовать масштабное возгорание. Известно, что пожар произошел на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. О площади пожара пока точной информации не поступало.
Сообщается, что пожарным пока не удается локализовать масштабное возгорание. Известно, что пожар произошел на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. О площади пожара пока точной информации не поступало.
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