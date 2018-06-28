    Стало известно имя новорожденной правнучки Елизаветы II

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    Стало известно имя новорожденной правнучки Елизаветы II

    Стало известно имя новорожденной правнучки Елизаветы II

    Стало известно имя новорожденной правнучки Елизаветы II
  • Фото: Associated Press © 2018, Chris Jackson

    • Старшая внучка королевы Великобритании назвала прессе имя своей новорожденной дочери.

    Как передает Sky News, старшая внучка британской королевы Зара Тиндалл и ее супруг Майк Тиндалл дали имя своей новорожденной дочери. Девочку, которая родилась 18 июня и занимает 19 место в очереди престолонаследия, назвали Лейна Элизабет.

    Представитель Майка и Зары Тиндалл сообщила, что имя Лейна «просто нравится ее родителям», а второе имя девочка получила в честь своей прабабушки Елизаветы II.

    У новорожденной малышки, которая стала седьмой правнучкой Елизаветы II и принца Филиппа, также есть старшая сестра, четырехлетняя Миа Грейс, которая занимает 18-е место в линии британского престолонаследия.

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