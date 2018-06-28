Госсекретарь США: Трамп глубоко верит в неизбежность возвращения России в G7/G8

Глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео, выступая на слушаниях Сенате Конгресса, объявил, что президент Дональд Трамп уверен в том, что Россия вернется в клуб «большой семерки» даже без выполнения минских соглашений.
На слушаниях в одном из комитетов верхней палаты американского парламента Помпео спросили о том, хотели бы США видеть Россию в числе участников G7/G8 без выполнения минских соглашений.
Майкл Помпео, госсекретарь США: «Я думаю, комментарии президента говорят сами за себя… Президент глубоко убежден в том, что иметь Россию частью этих важных геостратегических обсуждений неизбежно и необходимо».
Помпео также заявил сенаторам, что он готов даже обрисовать набор компромиссных вариантов для переговоров с РФ, однако какие из них могут быть в итоге вынесены на обсуждение, предсказать не может.
По словам Помпео, Трамп рассчитывает выявить сферы, в которых Россия и США могли бы вести продуктивные дискуссии, которые пойдут на пользу и США, и России, цитирует ТАСС.
Майкл Помпео: «Президент рассчитывает выявить те сферы, в которых мы бы могли вести продуктивные дискуссии, которые приведут к положительным изменениям для каждой из наших двух стран… Нынешняя администрация была намного жестче по отношению к России, чем многие другие предыдущие администрации. Однако президент рассчитывает, что мы можем снизить накал, снизить риски для американцев, и найти эти сферы, в результате чего мы добьемся лучшего исхода ситуации на Украине».
Напомним, накануне саммита G7, состоявшемся в канадском Квебеке, президент США Дональд Трамп заявил, что G7 должна вернуть в свой состав Россию и превратиться в G8. Аналогичное мнение выразили и в Италии.
Майкл Помпео, госсекретарь США: «Я думаю, комментарии президента говорят сами за себя… Президент глубоко убежден в том, что иметь Россию частью этих важных геостратегических обсуждений неизбежно и необходимо».
Помпео также заявил сенаторам, что он готов даже обрисовать набор компромиссных вариантов для переговоров с РФ, однако какие из них могут быть в итоге вынесены на обсуждение, предсказать не может.
По словам Помпео, Трамп рассчитывает выявить сферы, в которых Россия и США могли бы вести продуктивные дискуссии, которые пойдут на пользу и США, и России, цитирует ТАСС.
Майкл Помпео: «Президент рассчитывает выявить те сферы, в которых мы бы могли вести продуктивные дискуссии, которые приведут к положительным изменениям для каждой из наших двух стран… Нынешняя администрация была намного жестче по отношению к России, чем многие другие предыдущие администрации. Однако президент рассчитывает, что мы можем снизить накал, снизить риски для американцев, и найти эти сферы, в результате чего мы добьемся лучшего исхода ситуации на Украине».
Напомним, накануне саммита G7, состоявшемся в канадском Квебеке, президент США Дональд Трамп заявил, что G7 должна вернуть в свой состав Россию и превратиться в G8. Аналогичное мнение выразили и в Италии.
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