    Немецкие депутаты подсчитали потери Германии от антироссийских санкций. Германия, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНемецкие депутаты подсчитали потери Германии от антироссийских санкций

    Немецкие депутаты подсчитали потери Германии от антироссийских санкций

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    Немецкие депутаты подсчитали потери Германии от антироссийских санкций

    Немецкие депутаты подсчитали потери Германии от антироссийских санкций

    Немецкие депутаты подсчитали потери Германии от антироссийских санкций

      По подсчетам немецких экспертов Германия теряет 618 миллионов евро в месяц из-за антироссийских санкций. Как отреагировал бундестаг и какие страны Европы тоже готовы отменить санкции?

      Италия, которая одной из первых стала выступать против антироссийских санкций, похоже, всерьез намерена убедить ЕС пересмотреть традицию автоматического продления экономических ограничений, а также смягчить их или даже отменить вовсе. Об этом заявил премьер-министр страны Джузепе Конте, а депутаты уже призвали коллег по Евросоюзу задуматься над предложением.

      О том, что антироссийские санкции сильно бьют по самим европейцам говорили уже не раз, и не только итальянцы. На их стороне Венгрия и Австрия, Словакия, ослабить гнёт просят и французы. Даже Германия, которая пока пытается выглядеть «крепким орешком» в угоду Штатам, все чаще признается, что очень устала от санкций. И как тут не устать, если, по последним подсчетам, Берлин ежемесячно теряет из-за них сотни миллионов евро?

      Это данные немецкого депутата Маркуса Фронмайера. Он рассказал, как это удалось подсчитать.

      Маркус Фронмайер, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии»: «Ущерб немецких компаний, и правда, составляет 40% всех торговых потерь Запада из-за санкций. А это 618 миллионов евро в месяц. Это очень большая проблема не только для немецкой, но и для мировой экономики. Больше всего страдают сельское хозяйство, товары двойного назначения, энергетика и, конечно, рынок капиталов. Так что для нас очень важно снять санкции и улучшить отношения между Россией и Германией».

      Немецкий парламентарий также прокомментировал позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по этому вопросу.

      Маркус Фронмайер: «В Германии не было особых дебатов по этому поводу. И я не думаю, что Ангела Меркель как-то изменит сама свое отношение к санкциям, поэтому мы должны продолжать оказывать давление на канцлера. С 2015 года мы пытаемся в бундестаге объяснить всё это правительству, и сейчас это начинает работать. Сейчас ХДС во главе с Меркель активно борется с нашей партией. И я считаю, что „Альтернатива для Германии“ может что-то изменить в политике нашей страны».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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