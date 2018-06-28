Немецкие депутаты подсчитали потери Германии от антироссийских санкций

По подсчетам немецких экспертов Германия теряет 618 миллионов евро в месяц
из-за антироссийских санкций. Как отреагировал бундестаг и какие страны Европы тоже готовы отменить санкции?
Италия, которая одной из первых стала выступать против антироссийских санкций, похоже, всерьез намерена убедить ЕС пересмотреть традицию автоматического продления экономических ограничений, а также смягчить их или даже отменить вовсе. Об этом заявил премьер-министр страны Джузепе Конте, а депутаты уже призвали коллег по Евросоюзу задуматься над предложением.
О том, что антироссийские санкции сильно бьют по самим европейцам говорили уже не раз, и не только итальянцы. На их стороне Венгрия и Австрия, Словакия, ослабить гнёт просят и французы. Даже Германия, которая пока пытается выглядеть «крепким орешком» в угоду Штатам, все чаще признается, что очень устала от санкций. И как тут не устать, если, по последним подсчетам, Берлин ежемесячно теряет из-за них сотни миллионов евро?
Это данные немецкого депутата Маркуса Фронмайера. Он рассказал, как это удалось подсчитать.
Маркус Фронмайер, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии»: «Ущерб немецких компаний, и правда, составляет 40% всех торговых потерь Запада из-за санкций. А это 618 миллионов евро в месяц. Это очень большая проблема не только для немецкой, но и для мировой экономики. Больше всего страдают сельское хозяйство, товары двойного назначения, энергетика и, конечно, рынок капиталов. Так что для нас очень важно снять санкции и улучшить отношения между Россией и Германией».
Немецкий парламентарий также прокомментировал позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по этому вопросу.
Маркус Фронмайер: «В Германии не было особых дебатов по этому поводу. И я не думаю, что Ангела Меркель как-то изменит сама свое отношение к санкциям, поэтому мы должны продолжать оказывать давление на канцлера. С 2015 года мы пытаемся в бундестаге объяснить всё это правительству, и сейчас это начинает работать. Сейчас ХДС во главе с Меркель активно борется с нашей партией. И я считаю, что „Альтернатива для Германии“ может что-то изменить в политике нашей страны».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
О том, что антироссийские санкции сильно бьют по самим европейцам говорили уже не раз, и не только итальянцы. На их стороне Венгрия и Австрия, Словакия, ослабить гнёт просят и французы. Даже Германия, которая пока пытается выглядеть «крепким орешком» в угоду Штатам, все чаще признается, что очень устала от санкций. И как тут не устать, если, по последним подсчетам, Берлин ежемесячно теряет из-за них сотни миллионов евро?
Это данные немецкого депутата Маркуса Фронмайера. Он рассказал, как это удалось подсчитать.
Маркус Фронмайер, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии»: «Ущерб немецких компаний, и правда, составляет 40% всех торговых потерь Запада из-за санкций. А это 618 миллионов евро в месяц. Это очень большая проблема не только для немецкой, но и для мировой экономики. Больше всего страдают сельское хозяйство, товары двойного назначения, энергетика и, конечно, рынок капиталов. Так что для нас очень важно снять санкции и улучшить отношения между Россией и Германией».
Немецкий парламентарий также прокомментировал позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по этому вопросу.
Маркус Фронмайер: «В Германии не было особых дебатов по этому поводу. И я не думаю, что Ангела Меркель как-то изменит сама свое отношение к санкциям, поэтому мы должны продолжать оказывать давление на канцлера. С 2015 года мы пытаемся в бундестаге объяснить всё это правительству, и сейчас это начинает работать. Сейчас ХДС во главе с Меркель активно борется с нашей партией. И я считаю, что „Альтернатива для Германии“ может что-то изменить в политике нашей страны».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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