Эксперты: российская суперторпеда делает неэффективной систему ПРО

Как молодой академик Сахаров планировал уничтожить Соединённые Штаты? Почему смертоносный заряд решено было доставлять подводными путями? Как самая большая в мире торпеда стала рекордным долгостроем оборонной промышленности? И есть ли у проекта будущее?
Кто и когда первым высказал идею создания сверхмощной торпеды и правда ли, что именно ее больше всего боятся потенциальные противники? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
Идея создать ядерную суперторпеду появилась еще в конце 1940-х. Тогда, на старте ядерной гонки, бомба у Советского Союза уже была, а доставить её в США, чтобы не уничтожили на подлете, нечем. В одну из бессонных ночей будущий академик Сахаров придумал средство гарантированной доставки боезаряда через океан.
Все, связанное с проектом 24-метровой «царь-торпеды», делалось впервые. Для нее строили первую атомную подводную лодку. Огромный стартовый аппарат занимал ее пятую часть.100-мегатонный заряд мог создать 500-метровое цунами, способное смыть весь Тихоокеанский флот вместе с прибрежными городами.
Шамиль Алиев, академик, генеральный конструктор российского торпедного оружия: «Одна из сумасшедших задач была, как ее взорвать, на какой глубине, чтобы, при желании, можно было какой-то континент затопить».
Идея уничтожить морским ядерным взрывом вражеский флот была опробована американцами еще в 1946 году. Испытания на атолле Бикини прошли успешно, но их пришлось прекратить из-за радиоактивного заражения.
В октябре 1961 года самый мощный рукотворный взрыв потряс Новую Землю, ударная волна трижды обогнула планету. Так прошли испытания термоядерного заряда для будущей «царь-торпеды». Но в СССР она так и не появилась: дальность хода торпеды превратила бы экипаж подлодки-носителя в отряд самоубийц. Да и выбор целей оказался ограничен.
Радий Шмаков, главный конструктор многоцелевых АПЛ: «Выяснилось, что наша подводная лодка проекта 627 может поразить только Перл-Харбор и Гибралтар. больше никуда ее не пропустят противолодочные барьеры».
В итоге основным ядерным оружием стали баллистические ракеты. Гонка вооружений надолго переместилась в космос.
Первые данные о том, что Россия снова разрабатывает стратегическую торпеду, появились несколько лет назад. В конце 2016 года американская разведка сообщала о запуске беспилотника с подлодки «Саров».
Пол Валлели, генерал-майор армии США в отставке, старший военный аналитик FOX News: «Эту новость в США восприняли всерьез. И разведка, и оборона осознали, что Россия разрабатывает продвинутое стратегическое подводное оружие. Россия и Китай сильно продвинулись вперед за 5 лет в сфере высокотехнологичного оружия, а США в период Обамы притормозили. Но сейчас Трамп опять начал финансировать новые военные технологии».
В марте этого года президент Владимир Путин объявил Федеральному собранию о новом вооружении, недосягаемом для системы ПРО. Аппарат получил название «Статус-6». И он лишь кажется похожим на концепцию Сахарова.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Идея создать ядерную суперторпеду появилась еще в конце 1940-х. Тогда, на старте ядерной гонки, бомба у Советского Союза уже была, а доставить её в США, чтобы не уничтожили на подлете, нечем. В одну из бессонных ночей будущий академик Сахаров придумал средство гарантированной доставки боезаряда через океан.
Все, связанное с проектом 24-метровой «царь-торпеды», делалось впервые. Для нее строили первую атомную подводную лодку. Огромный стартовый аппарат занимал ее пятую часть.100-мегатонный заряд мог создать 500-метровое цунами, способное смыть весь Тихоокеанский флот вместе с прибрежными городами.
Шамиль Алиев, академик, генеральный конструктор российского торпедного оружия: «Одна из сумасшедших задач была, как ее взорвать, на какой глубине, чтобы, при желании, можно было какой-то континент затопить».
Идея уничтожить морским ядерным взрывом вражеский флот была опробована американцами еще в 1946 году. Испытания на атолле Бикини прошли успешно, но их пришлось прекратить из-за радиоактивного заражения.
В октябре 1961 года самый мощный рукотворный взрыв потряс Новую Землю, ударная волна трижды обогнула планету. Так прошли испытания термоядерного заряда для будущей «царь-торпеды». Но в СССР она так и не появилась: дальность хода торпеды превратила бы экипаж подлодки-носителя в отряд самоубийц. Да и выбор целей оказался ограничен.
Радий Шмаков, главный конструктор многоцелевых АПЛ: «Выяснилось, что наша подводная лодка проекта 627 может поразить только Перл-Харбор и Гибралтар. больше никуда ее не пропустят противолодочные барьеры».
В итоге основным ядерным оружием стали баллистические ракеты. Гонка вооружений надолго переместилась в космос.
Первые данные о том, что Россия снова разрабатывает стратегическую торпеду, появились несколько лет назад. В конце 2016 года американская разведка сообщала о запуске беспилотника с подлодки «Саров».
Пол Валлели, генерал-майор армии США в отставке, старший военный аналитик FOX News: «Эту новость в США восприняли всерьез. И разведка, и оборона осознали, что Россия разрабатывает продвинутое стратегическое подводное оружие. Россия и Китай сильно продвинулись вперед за 5 лет в сфере высокотехнологичного оружия, а США в период Обамы притормозили. Но сейчас Трамп опять начал финансировать новые военные технологии».
В марте этого года президент Владимир Путин объявил Федеральному собранию о новом вооружении, недосягаемом для системы ПРО. Аппарат получил название «Статус-6». И он лишь кажется похожим на концепцию Сахарова.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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