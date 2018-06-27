    Трамп: Россия проделывает фантастическую работу в рамках ЧМ-2018

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп: Россия проделывает фантастическую работу в рамках <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Трамп: Россия проделывает фантастическую работу в рамках ЧМ-2018

    Трамп: Россия проделывает фантастическую работу в рамках <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Выступая в Белом доме перед журналистами президент США ответил на вопрос за кого он болеет на чемпионате мира по футболу и отметил «фантастическую работу» России в организации мундиаля.

    Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, что Россия проделывает сейчас фантастическую работу в рамках ЧМ. Это здорово. Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за ЧМ. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ. Это здорово, даже если вы не поклонник футбола».

    Об этом Трамп рассказал журналистам в Вашингтоне перед встречей с президентом Португалии. Трамп также ответил на вопрос, за кого он болеет на мировом первенстве.

    Дональд Трамп: «Я болею за то, чтобы всем вокруг было хорошо. Место проведения чемпионата мира фантастическое».

    Трамп также напомнил, что чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить в США, Мексике и Канаде, цитирует ТАСС.

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