    Трамп заявил, что планирует встречу с Путиным в Европе

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп заявил, что планирует встречу с Путиным в Европе

    Трамп заявил, что планирует встречу с Путиным в Европе

    Трамп заявил, что планирует встречу с Путиным в Европе
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Президент США подтвердил намерение провести встречу с президентом России летом в Европе.

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным «примерно во время своей поездки в Европу». Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, Трамп не исключил, что встреча пройдет после саммита НАТО, который должен состояться 11–12 июля в Брюсселе. Города, в котором должны пройти переговоры лидеров двух стран, Трамп не назвал, но не исключил, что это будет Хельсинки или Вена.

    смотретьГлавное политическое событие лета: о чем Путин и Трамп планируют говорить на саммите
    Главное политическое событие лета: о чем Путин и Трамп планируют говорить на саммите
    Напомним, сегодня на переговорах Путина и советника президента США Джона Болтона были согласованы время и место проведения саммита. Кремль и Белый дом планируют объявить их в четверг. Пока известно, что саммит состоится на нейтральной территории, в некой третьей стране.

    Ожидается, что главы двух государств будут говорить о стратегической стабильности, контроле над ядерным оружием, а также о ситуации на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине.

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