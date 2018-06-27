Трамп заявил, что планирует встречу с Путиным в Европе

Президент США подтвердил намерение провести встречу с президентом России летом в Европе.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным «примерно во время своей поездки в Европу». Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, Трамп не исключил, что встреча пройдет после саммита НАТО, который должен состояться 11–12 июля в Брюсселе. Города, в котором должны пройти переговоры лидеров двух стран, Трамп не назвал, но не исключил, что это будет Хельсинки или Вена.
Напомним, сегодня на переговорах Путина и советника президента США Джона Болтона были согласованы время и место проведения саммита. Кремль и Белый дом планируют объявить их в четверг. Пока известно, что саммит состоится на нейтральной территории, в некой третьей стране.
Ожидается, что главы двух государств будут говорить о стратегической стабильности, контроле над ядерным оружием, а также о ситуации на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине.
Напомним, сегодня на переговорах Путина и советника президента США Джона Болтона были согласованы время и место проведения саммита. Кремль и Белый дом планируют объявить их в четверг. Пока известно, что саммит состоится на нейтральной территории, в некой третьей стране.
Ожидается, что главы двух государств будут говорить о стратегической стабильности, контроле над ядерным оружием, а также о ситуации на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине.
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