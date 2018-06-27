    Президент Польши утвердил изменения в законе о холокосте и «бандеровской идеологии»

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    Президент Польши утвердил изменения в законе о холокосте и «бандеровской идеологии»

    Президент Польши утвердил изменения в законе о холокосте и «бандеровской идеологии»

    Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки, отменяющие уголовную ответственность за заявления о причастности поляков к холокосту.

    Президент Польши Анджей Дуда в среду вечером подписал поправки в закон об Институте национальной памяти, которые отменяют уголовное наказание за обвинения польского народа и польского государства в причастности к холокосту.

    При этом Дуда заявил, что польские политики и общественные организации должны продолжать заботиться о чести и добром имени Польши и поляков, передает Associated Press.

    Поправки сегодня внес в сейм премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, и сегодня же их одобрили парламентарии.

    Напомним, закон предполагал наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за заявления о вине Польши и поляков в холокосте. В частности, закон запрещал словосочетание «польские концлагеря». Кроме того, закон запрещает пропаганду в Польше идеологии украинских националистов и отрицание геноцида поляков на Волыни.

    С критикой части закона, которая касается холокоста, ранее выступили в Израиле. Там выразили опасения, что закон может ударить по пострадавшим по вине поляков евреям, которые захотят об этом рассказать.

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