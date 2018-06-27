Президент Польши утвердил изменения в законе о холокосте и «бандеровской идеологии»

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки, отменяющие уголовную ответственность за заявления о причастности поляков к холокосту.
Президент Польши Анджей Дуда в среду вечером подписал поправки в закон об Институте национальной памяти, которые отменяют уголовное наказание за обвинения польского народа и польского государства в причастности к холокосту.
При этом Дуда заявил, что польские политики и общественные организации должны продолжать заботиться о чести и добром имени Польши и поляков, передает Associated Press.
Поправки сегодня внес в сейм премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, и сегодня же их одобрили парламентарии.
Напомним, закон предполагал наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за заявления о вине Польши и поляков в холокосте. В частности, закон запрещал словосочетание «польские концлагеря». Кроме того, закон запрещает пропаганду в Польше идеологии украинских националистов и отрицание геноцида поляков на Волыни.
С критикой части закона, которая касается холокоста, ранее выступили в Израиле. Там выразили опасения, что закон может ударить по пострадавшим по вине поляков евреям, которые захотят об этом рассказать.
При этом Дуда заявил, что польские политики и общественные организации должны продолжать заботиться о чести и добром имени Польши и поляков, передает Associated Press.
Поправки сегодня внес в сейм премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, и сегодня же их одобрили парламентарии.
Напомним, закон предполагал наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за заявления о вине Польши и поляков в холокосте. В частности, закон запрещал словосочетание «польские концлагеря». Кроме того, закон запрещает пропаганду в Польше идеологии украинских националистов и отрицание геноцида поляков на Волыни.
С критикой части закона, которая касается холокоста, ранее выступили в Израиле. Там выразили опасения, что закон может ударить по пострадавшим по вине поляков евреям, которые захотят об этом рассказать.
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