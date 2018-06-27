Двор Михайловского замка стал похож на круги ада

Выставка скульптур Василия Клюкина посвящена «Божественной комедии» Данте и монументальному воплощению идей этого великого произведения позднего Средневековья.

Четверка всадников апокалипсиса с этого вечера дежурит у входа в Русский музей. Скульптор и писатель Василий Клюкин превратил двор Михайловского замка в дантовские девять кругов. Это место встречи с главными пороками человечества, среди которых Блуд, Чревоугодие, Уныние, Гнев и Взяточничество.



Грехи представляют собой фигуры, выполненные из тонких металлических пластин. Порывы ветра оживляют скульптуры, усиливают впечатление зеркальные поверхности, позволяющие зрителю встретиться со своими недостатками буквально — лицом к лицу.



Первые посетители уже оценили эффектные арт-объекты и даже облюбовали некоторые для селфи. По словам самого автора, для этих целей лучше всего подходит фигура Провокатора с напоминающими паутину ажурными крыльями. А лавры самой интерактивной скульптуры, по замыслу автора, достанутся Предательству.



Пока необычной опцией посетители пользуются неохотно, но не сомневается: инициалы обидчиков вскоре покроют всю поверхность фигуры. Интересно, что именно Предателя установили ближе всех к законному хозяину замка — бронзовому Павлу.



Но такое соседство концептуально вполне объяснимо, так как император пострадал от рук заговорщиков. В каком антураже выставят порочное творчество Василия Клюкина на Венецианской биеннале, куда скульптуры отправятся из Северной столицы, пока неизвестно.