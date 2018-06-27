Двор Михайловского замка стал похож на круги ада

Выставка скульптур Василия Клюкина посвящена «Божественной комедии» Данте и монументальному воплощению идей этого великого произведения позднего Средневековья.
Четверка всадников апокалипсиса с этого вечера дежурит у входа в Русский музей. Скульптор и писатель Василий Клюкин превратил двор Михайловского замка в дантовские девять кругов. Это место встречи с главными пороками человечества, среди которых Блуд, Чревоугодие, Уныние, Гнев и Взяточничество.
Грехи представляют собой фигуры, выполненные из тонких металлических пластин. Порывы ветра оживляют скульптуры, усиливают впечатление зеркальные поверхности, позволяющие зрителю встретиться со своими недостатками буквально — лицом к лицу.
Первые посетители уже оценили эффектные арт-объекты и даже облюбовали некоторые для селфи. По словам самого автора, для этих целей лучше всего подходит фигура Провокатора с напоминающими паутину ажурными крыльями. А лавры самой интерактивной скульптуры, по замыслу автора, достанутся Предательству.
Пока необычной опцией посетители пользуются неохотно, но не сомневается: инициалы обидчиков вскоре покроют всю поверхность фигуры. Интересно, что именно Предателя установили ближе всех к законному хозяину замка — бронзовому Павлу.
Но такое соседство концептуально вполне объяснимо, так как император пострадал от рук заговорщиков. В каком антураже выставят порочное творчество Василия Клюкина на Венецианской биеннале, куда скульптуры отправятся из Северной столицы, пока неизвестно.
Грехи представляют собой фигуры, выполненные из тонких металлических пластин. Порывы ветра оживляют скульптуры, усиливают впечатление зеркальные поверхности, позволяющие зрителю встретиться со своими недостатками буквально — лицом к лицу.
Первые посетители уже оценили эффектные арт-объекты и даже облюбовали некоторые для селфи. По словам самого автора, для этих целей лучше всего подходит фигура Провокатора с напоминающими паутину ажурными крыльями. А лавры самой интерактивной скульптуры, по замыслу автора, достанутся Предательству.
Пока необычной опцией посетители пользуются неохотно, но не сомневается: инициалы обидчиков вскоре покроют всю поверхность фигуры. Интересно, что именно Предателя установили ближе всех к законному хозяину замка — бронзовому Павлу.
Но такое соседство концептуально вполне объяснимо, так как император пострадал от рук заговорщиков. В каком антураже выставят порочное творчество Василия Клюкина на Венецианской биеннале, куда скульптуры отправятся из Северной столицы, пока неизвестно.
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