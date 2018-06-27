    В ДНР украинского шпиона приговорили к 10 годам колонии за фотографии

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    • Фото: novorosinform.org
    В ДНР украинского шпиона приговорили к 10 годам колонии за фотографии

    В ДНР украинского шпиона приговорили к 10 годам колонии за фотографии

    В ДНР украинского шпиона приговорили к 10 годам колонии за фотографии
  • Фото: novorosinform.org

    • В самопровозглашенной Донецкой народной республике житель Донецкой области Украины приговорен за шпионаж в пользу Украины к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Гражданина Украины Валерия Соколова признали виновным по статье 321 «Шпионаж» Уголовного кодекса ДНР, сообщает министерство госбезопасности самопровозглашенной республики.

    В ведомстве утверждают, что украинец летом 2016 года по заданию СБУ неоднократно производил фото и видеозаписи военного объекта ДНР, а также въезжающих и выезжающих из него автомобилей.

    Суд приговорил Соколова к 10 годам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

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